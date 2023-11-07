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Yayın Tarihi: 7 Kasım 2023 15:50
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 18:26
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HEDEP'in reklamını yayınlamayan Radyo Hêvî: RTÜK'ten onay bekliyoruz

Kürtçe yayın yapan Radyo Hêvi, HEDEP İstanbul İl Örgütü’nün kongre duyurusu teklifini, “yasak” gerekçesiyle geri çevirdi. Radyo Hevî yetkilisi bianet'e, "HEDEP'in kendilerine sunduğu reklam metninin henüz RTÜK onayından geçmediğini" söyledi. Ancak reklam metinleri, yayınlanmadan önce RTÜK'e gönderilmiyor.

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/07/hedep-in-reklamini-yayinlamayan-radyo-hevi-rtuk-ten-onay-bekliyoruz.jpg

İstanbul'da Kürtçe müzik yayını yapan Radyo Hêvî, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) İstanbul İl Örgütü’nün 12 Kasım’da yapacağı kongre duyurusunu yayınlamadı.

Radyo yetkilileri, HEDEP İl Örgütü’nden gelen teklifi, 'yasak' olduğunu iddia ederek geri çevirdi. 

"Yasağın" neden kaynaklandığını öğrenmek ve konuya ilişkin bilgi almak için aradığımız Radyo Hêvî yetkilisi ise "HEDEP'in kendilerine sunduğu reklam metninin henüz RTÜK onayından geçmediğini" belirtti.

"Reklamı yayınlamamak gibi bir durumları söz konusu olmadığını" söyleyen Radyo Hêvî yayın yönetmeni, "HEDEP'in bize gönderdiği reklam metnini RTÜK'e gönderdik, RTÜK'ten onay gelirse yayınlayacağız, şu an bekleme aşamasındayız. Bizimle alakası yok" dedi.

Yetkili isim, "parti reklamı yayınlamak zorunda olmadıklarını" da ekledi.

Reklamlar RTÜK onayına sunulmuyor

Ancak radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen RTÜK, reklam metinlerinin önceden onayına doğrudan müdahil olmuyor. RTÜK, radyo ve televizyon yayınlarını sadece denetleme ve düzenleme yetkisine sahip. 

RTÜK, radyo ve televizyon yayınlarını denetlerken; bir reklam metni kurallara aykırı ise, ilgili radyo istasyonuna veya televizyon kanalına ceza verebilir veya reklamın yayınını engelleyebilir. 

HEDEP: Yasak diyerek tanıtım yapmadılar

HEDEP İstanbul İl Örgütü basın komisyonunda yapılan yazılı açıklamada ise kongre duyuru reklamı yayımlatmak için Kürtçe yayın yapan Radyo Hêvî yetkilileriyle temasa geçildiği belirtildi.

HEDEP’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Radyo Hêvî, ‘yasak’ olduğunu belirterek kongrenin tanıtımını yapamayacaklarını söyledi. Basın ve yayın çalışmaları yürüten Basın Komisyonu’muzdan ilgili arkadaşımız siyasi partilerin yerel, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında reklam vermek üzere talepte bulunabileceğini ve buna dair kanuni bir yasaklamanın olmadığını belirtmiş olmasına rağmen, Radyo Hêvi adına görüşmeyi gerçekleştiren yetkili kişi alaycı bir tavırla 'Siz çağrı içeriğinizi gönderin biz bakarız’ demiş ve daha sonra da herhangi bir geri dönüş olmamıştır.

Kürtçe müzik yaptığını, Kürt diline ve müziğine sahip çıktığını iddia eden Radyo Hêvi, iktidar güdümünde siyasal bir tutumla partimizi kriminalize etmeye çalışan bir anlayışla hareket etmektedir. Bu tutum ilkeli yayın anlayışına tezat teşkil etmektedir. Partimize dönük bu yaklaşımı kınıyor ve kabul etmiyoruz. Gereğini halkımızın takdirine bırakıyoruz.”

(RT)

HEDEP
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
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bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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