HEDEP eş genel başkanları kimdir?

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılma davası nedeniyle seçimlere girdiği bileşen partisi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Kongresi dün (15 Ekim) Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.



Kongrede Yeşil Sol Parti’nin adı ve eş genel başkanları değişti. Parti yola Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) adıyla ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan’ın eş başkanlığında devam edecek.

Tülay Hatimoğulları hakkında



Lise yıllarından itibaren politikayla ilgilenen Hatimoğulları, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı.



1995'te Arapça müzik ve tiyatro faaliyetleri de yürüten Çağdaş Sanat Atölyesi'nin kurucularından biri. 2015'te Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü’nün kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı.



AMARGİ Kadın Akademisinin kuruluşunda (2000) ve Kadın Emeği Kolektifi’nin (2007) örgütlenme çalışmalarında görev aldı. 2011'de Ankara'da kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nde (HDK) çalışmalarına devam etti.

MÜGE YAMANYILMAZ'IN SÖYLEŞİSİ Arap, Alevi, Sosyalist, Feminist Bir Vekil Adayı

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) 2013'teki kuruluş çalışmalarına katıldı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) bileşenlerinden olan partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğini ve 2016-2018 yılları arasında da eş genel başkanlığını yürüttü.



24 Haziran 2018'de genel seçimde HDP Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’e (TBMM) girdi, Dışişleri Komisyonu üyesi olarak çalıştı. 3 Temmuz 2022’de HDP MYK üyesi oldu. Partide Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.



14 Mayıs 2023'teki Türkiye genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti’den Adana milletvekili seçildi.

1977, Hatay Samandağ doğumlu.

Tuncer Bakırhan hakkında



Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Ekonomi Bölümü mezunu.

1989 yılından itibaren, Halkın Emek Partisi (HEP) çizgisindeki Kürt partilerinin değişik kademelerinde görev aldı.

Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Kars İl Başkanlığı görevini yürüttü.

2002 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde aday olduğu Demokratik Halk Partisi’nden (DEHAP) Kars Milletvekili seçilecek oyu almasına rağmen partisi barajı aşamadığı için parlamentoya giremedi. Daha sonra DEHAP genel başkanlığı yaptı.

İki yıl süren genel başkanlığı görevini Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) kurulmasıyla Ahmet Türk’e devretti. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt DTP Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi.

2013 yılında “KCK üst yöneticiliği” iddiasıyla tutuklandı ve Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kaldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Siirt Belediye Başkanı seçildi.

AİHM’den Tuncer Bakırhan başvurusunda mahkumiyet

6 Kasım 2016'da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tekrar gözaltına alınan ve aynı gün içerisinde tutuklanan Bakırhan, 17 Kasım’da da İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Yerine kayyım atandı.

Hakkında 10 yıl 18 ay hapis cezası istenen Bakırhan, 11 Ekim 2019’da serbest bırakıldı.

Hakkında devam eden davayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu ve AİHM, 14 Eylül 2021’de Bakırhan’ın yaptığı başvuruda Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmetti.

1970, Kars Susuz doğumlu.

(TY)