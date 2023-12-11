ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 11:51
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 15:25
2 dk Okuma

HEDEP, DEM Parti oldu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: “Bugünkü DEM Partinin özü ve mayası halklardır. Anlaşılmamış olmalı ki harflerle uğraşmaya devam ediyorlar. Bizim mayamızı harfler değil, halklar oluşturuyor.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/hedepin-yeni-ismi-dem-parti-oldu-1.jpg
Fotoğraf: DEM Parti Basın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP, yeni kısaltmasıyla DEM Parti) Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, partisinin basın toplantısında konuştu. 

Doğan, partisiyle ilgili Yargıtay’ın talep ettiği değişiklikler kapsamında parti isminin kısaltmasının değiştiğini ve tüzüklerindeki iki maddede de değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Yargıtay, HEDEP kısaltmasının 18 Kasım’da daha önce kapatılan partilerden HADEP’i andırdığı gerekçesiyle “yasaya aykırı”diyerek kabul edilmeyeceğini belirtmişti

Yargıtay, HEDEP kısaltmasını kabul etmedi
Yargıtay, HEDEP kısaltmasını kabul etmedi
23 Kasım 2023

“Yargısal çelme”

Doğan’ın bugünkü basın toplantısından satırbaşları şöyle:

“15 Ekim’de görkemli bir kongre gerçekleştirdik ve zorunlu nedenlerle ismimizi değiştirdik. Yargıtay Başsavcılığı ise yeni ismimizin kısaltmasına itiraz etti. 18 Kasım’da tüzüğümüzde de değişiklik talep etti. Neymiş efendim? HEDEP ismi HADEP’i çağrıştırıyormuş. İltibasa mahal verdiği için iki parti karıştırılabilirmiş. Oysa ki HADEP kapatılmıştı.

“Önümüz yerel seçim ve biz bu kararın ne anlama geldiğini biliyoruz. Bizi, yeni bir yargısal çelmeyle karşı karşıya bırakmakta olduklarını sizler de takdir edersiniz. Biz bu çelmelere ve kumpaslara karşı seçeneksiz değiliz. 30 yılda onlarca parti kurduk; ama başardık. Neyi başardık? Halkımızın gönlünde yer etmeyi, Türkiye’de barış mücadelesine öncülük etmeyi başardık.

“Devran değişecek”

“Onlar bu yolu seçtikçe biz de yeni isimlerle, hız kesmeden, çoğalarak yolumuza devam edeceğiz. Tüzüğümüzde yalnızca Yargıtay’ın talep ettiği değişiklikler oldu. Yeni ismimizin DEM Parti olduğu kararı, Yargıtay’a ulaştı. Bugünkü DEM Partinin özü ve mayası halklardır. Anlaşılmamış olmalı ki harflerle uğraşmaya devam ediyorlar. Bizim mayamızı harfler değil, halklar oluşturuyor. Bizi tanımlayan direniş azmimiz ve fikrimizdir. Zamanın içinden süzülen bir gelenekten geliyoruz.

“DEM aynı zamanda nefes, söz, zaman, devran anlamlarıyla da bizi tarif ediyor. DEM devrandır, DEM zamandır.

“Bu devran önce kayyımlardan başlayarak değişecek. Zamanla önümüze çıkan zorluklara, yargısal kıskaçlara rağmen duruşumuz sayesinde mücadelemiz daha da güçlenecek. Gözü, gönlü, kulağı, kalbi bizimle olanlar, seçmen olmanın ağır bedellerine rağmen bizimle birlikte yol yürümekten vazgeçmeyenler; şu ana dek partimize yerel seçimler için gösterdiğiniz ilgiye de teşekkür ederiz. Bu ilgi ve teveccühü de göz önünde bulundurarak yerel seçimler için aday adaylık sürecimizi 20 Aralık’a kadar uzattığımızı da belirtmek isteriz. Hadi kadınlar, hadi gençler; kayyımlara halk iradesini göstermek için il ve ilçe örgütlerimize gidelim!” (TY)

HEDEP aday adayı başvurularını 20 Aralık
YEREL SEÇİM 2024
HEDEP aday adayı başvurularını 20 Aralık'a uzattı
10 Aralık 2023
HEDEP ayşegül doğan dem parti
Sayfa Başına Git