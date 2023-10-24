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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 11:59
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 12:23
2 dk Okuma

HEDEP'de görev dağılımı yapıldı, MYK belirlendi

HEDEP MYK’deki görev dağılımına göre; Şırnak Milletvekili gazeteci Ayşegül Doğan Parti Sözcülüğüne, Ebru Günay Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığına, Tayip Temel Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/hedep-de-gorev-dagilimi-yapildi-myk-belirlendi.jpg
*Fotoğraf: HEDEP

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Merkez Yönetim Kurulu’nu belirledi.

MYK’deki görev dağılımına göre; Şırnak Milletvekili gazeteci Ayşegül Doğan Parti Sözcülüğü görevine getirildi.

HEDEP Merkez Yürütme Kurulu görev dağılımı şöyle:

• Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki 

• Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan 

• Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz 

• Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüsü Yüksel Mutlu 

• Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Murad Mıhçı 

• Parti Okulu Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Canan Çalağan 

• Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eş Sözcüsü Kerem Fırtına  

• Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay 

• Ekoloji ve Tarım Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Akın 

• Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi 

• Seçim İşleri Komisyonu Eş Sözcüsü İlknur Birol 

• Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel 

• Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Edanur İbrahimoğlu 

• Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Rohat Gövercin  

• Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu  

• Genel Sayman Serhat Eren 

• STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz 

• STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Mehmet Saltoğlu 

• Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı 

• Sağlık Politikaları Komisyonu Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu 

(RT)

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