HEDEP'de görev dağılımı yapıldı, MYK belirlendi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Merkez Yönetim Kurulu’nu belirledi.
MYK’deki görev dağılımına göre; Şırnak Milletvekili gazeteci Ayşegül Doğan Parti Sözcülüğü görevine getirildi.
HEDEP Merkez Yürütme Kurulu görev dağılımı şöyle:
• Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki
• Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan
• Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz
• Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüsü Yüksel Mutlu
• Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Murad Mıhçı
• Parti Okulu Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Canan Çalağan
• Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eş Sözcüsü Kerem Fırtına
• Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay
• Ekoloji ve Tarım Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Akın
• Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi
• Seçim İşleri Komisyonu Eş Sözcüsü İlknur Birol
• Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel
• Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Edanur İbrahimoğlu
• Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Rohat Gövercin
• Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu
• Genel Sayman Serhat Eren
• STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz
• STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Mehmet Saltoğlu
• Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı
• Sağlık Politikaları Komisyonu Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu
(RT)