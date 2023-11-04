HEDEP: Büyük mücadele edip arkadaşlarımızı özgürleştireceğiz

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) 4 Kasım 2016’da düzenlenen “siyasi darbe”ye ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

Bakırhan paylaşımında, “ 4 Kasım 2016’da HDP'ye yapılan siyasi soykırım operasyonları Türkiye’deki darbe mekaniğinin biçim değiştirerek devam ettiğini gösterdi” diye yazdı.

"Büyük mücadele edeceğiz"

Paylaşımın devamı şöyle: "Demokratik siyasetin yargı eliyle tasfiyesi, halk iradesine bir darbedir. Aradan geçen yedi yılda bu darbeye karşı cezaevlerinden sokaklara kadar bir halk siyaset hakkı, demokrasi ve barış için direndi, direnmeye devam ediyor. Büyük mücadele edip arkadaşlarımızı mutlaka özgürleştireceğiz.”

'Direnmeye devam edeceğiz'

Eş Genel Başkan Hatimoğulları ise yaptığı paylaşımda, “4 Kasım 2016’da partimize dönük gerçekleşen darbe bugün tüm toplumu hedef almaktadır. İşçiler, kadınlar, gençler, öğrenciler, gazeteciler; nefes almak isteyen herkes siyasi iktidarın hedefi haline gelmiştir" dedi.

Hatimoğulları, "Siyasi soykırım operasyonları her alana yayılmıştır. Demokratik siyasete dönük devam eden saldırılara karşı tutsak arkadaşlarımız gibi direnmeye devam edeceğiz. Demokratik siyaseti savunacak, arkadaşlarımızın özgürlüğünü sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

(NT)