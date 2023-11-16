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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 12:21
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 12:31
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MECLİS’TE HRANT DİNK KONUŞMASI

HEDEP: Bu ülkede katillere yer var ama demokrasiye yer yok

HEDEP’li Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise “Kardeşimiz Hrant Dink’in hatırası önünde bir kez daha saygı ve mahcubiyetle eğiliyorum” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/mecliste-hrant-dink-konusmasi.jpg
Fotoğraf: Murat Bay

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), TBMM’nin dünkü (15 Kasım) oturumunda Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliyesine tepki gösterdi.

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Samast’ın tahliyesine ilişkin, “Her gün burada otuz yılını dolduran, on beş yılını dolduran, yirmi yılını dolduran siyasi mahpusların, yüzlerce tutuklunun ayrı ayrı infazlarını uzatan akıl, zihniyet, iktidar katillerin iyi hâlli olduğu için tahliyesine karar vermiş” dedi.

Hrant Dink
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Siyasetçiler dört duvar arasında tutuluyor

“Bugün katilleri serbest bırakan zihniyet ve siyaset aynı zamanda siyasetçileri ve düşünce suçlularını da içeride tutmaya devam ediyor” diyen Danış Beştaş, şunları kaydetti:

Yüksekdağ, Demirtaş, Kışanak, Tuncel, Ayla Akat, Osman Kavala, Can Atalay dört duvar arasında tutuluyor. Ama Ogün Samast’a gülerek bayrak önünde poz verdirenler işlerini tamamladılar, Hrant Dink’i katlettirdiler, hâlâ davayı bitirmediler, arkasındaki güçleri ortaya çıkarmadılar; sevgili Hrant’ın şimdi, eminim, kemikleri sızlıyordur.”

“Bu düzeni değiştireceğiz”

Hrant Dink için “Arkadaşımızdı, canımızdı, bu ülkede bir Ermeni vardı ve barıştan yanaydı” diyen Danış Beştaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Katlettiler ve şimdi katili paşa paşa dışarıda elini kolunu sallayacak; hakikaten çok can yakıcı bir durum yani yeni öğrendiğim için bu etki altındayım. Bu ülkede katillere yer var ama demokratlara, demokrasiye, düşünce ve ifade özgürlüğüne yer yok. Bu düzeni değiştireceğiz, mutlaka değiştireceğiz.

Önder: Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum

Meral Danış Beştaş’ın ardından konuşan HEDEP’li Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise “Kardeşimiz Hrant Dink’in hatırası önünde bir kez daha saygı ve mahcubiyetle eğiliyorum. Ne yapayım” dedi.

(VC)

Hrant Dink cinayeti Ogün Samast meral danış beştaş Sırrı Süreyya Önder HEDEP
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