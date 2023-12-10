HEDEP aday adayı başvurularını 20 Aralık'a uzattı

Mezopotamya Haber Ajansı'nın (MA) haberine göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), aday adaylık başvuru sürecini 20 Aralık’a kadar uzattı. Daha önce başvuruların 10 Aralık'ta (bugün) biteceği açıklanmıştı.

HEDEP, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aldığı “ön seçim” kararının ardından başlattığı aday adaylık süreci devam ediyor. Parti, 10 Aralık’ta sona ereceğini belirttiği aday adaylık başvuru tarihini 20 Aralık’a kadar uzattı.

HEDEP Kürt kentlerinde ne yapacak?

Kentlerde oluşturulan il seçim komisyonları, 20 Aralık’a kadar aday adaylık başvurularını alacak. Kentlerde aynı zamanda il kadın seçim komisyonlarını da kuran HEDEP, önceki seçimlerde birinci ve ikinci parti olduğu kentlerde adaylarını ön seçimle belirleyeceğini duyurmuştu.

Kadın komisyonlarının büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde, kadın ve erkeklerin eşit temsiliyetini sağlamaya özen göstereceği öğrenildi. (BA)