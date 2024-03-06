Hedef gösterilen sendika.org: Gerici tehditler karşısında susmayacağız

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişim engelini kaldırdığı dokuz yıl önceki Charlie Hebdo haberi nedeniyle önce Yeni Akit’in ardından da HÜDA-PAR’ın hedef gösterdiği sendika.org bugün bir basın açıklaması yaptı.

DİSK Basın-İş’in Şişli Elmadağ’daki ofisindeki açıklamada konuşan sendika.org editörü Derya Saadet hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. Ancak öncesinde bugünkü açıklamayı yapmak istediklerini belirterek "Gerici tehditler karşısında susmayacağız" dedi.

Hedef gösterme furyasının Daily Islamist adlı X hesabının, “Anayasa Mahkemesi, Hz.Peygamber’e hakareti ‘ifade özgürlüğü’ saydı!” şeklinde provokatif bir notla paylaşım yapması üzerine başladığını aktaran Saadet yaşananları 'siber linç kampanyası' olarak nitelendirdi:

AKP-MHP koalisyonunun da aleni teşvikiyle provokasyonlara açık bir iklimin oluştuğu günümüz koşullarında, art niyetli hesaplardan yapılan bu provokatif siber linç kampanyasını ve yayın kurulu üyelerimizin isim isim hedef gösterilmesini ciddiye almama ya da 'Akit işte' denilip sessizlikle geçirmek gibi bir seçeneğimiz bulunmuyor.

Hedef gösterilen gazetecilerin darp edildiği, sosyal medyadaki linç kampanyalarının tutuklamayla sonuçlandığı bir dönem yaşıyoruz. Üstelik bu saldırıların boyutunun artmayacağını da kimse söyleyemez.

Ayrıca bu hedef göstermelerin sadece kendimize yönelik olmadığını da ekleyelim. Yalnızca belli kişilere ya da yayın organlarına yönelik değil, bütün muhaliflere, laikliği savunanlara, ifade özgürlüğünü savunanlara yönelik bir tehdit var ortada.

Gerekli tüm hukuki süreçleri başlatacağımızı belirtmekle birlikte bu tehdit ve saldırıları bertaraf etmenin, engellemeleri aşmanın yolunun dayanışmadan geçtiğinin farkındayız. Hedef gösterilirken de bu tehditler karşısında direnirken de yalnız olmadığımızı biliyoruz.

Sendika.Org bu tehditler karşısında sinmeyecek, susmayacak.