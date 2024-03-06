Hedef gösterilen sendika.org: Gerici tehditler karşısında susmayacağız
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişim engelini kaldırdığı dokuz yıl önceki Charlie Hebdo haberi nedeniyle önce Yeni Akit’in ardından da HÜDA-PAR’ın hedef gösterdiği sendika.org bugün bir basın açıklaması yaptı.
DİSK Basın-İş’in Şişli Elmadağ’daki ofisindeki açıklamada konuşan sendika.org editörü Derya Saadet hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. Ancak öncesinde bugünkü açıklamayı yapmak istediklerini belirterek "Gerici tehditler karşısında susmayacağız" dedi.
Yeni Akit, Charlie Hebdo haberi nedeniyle sendika.org’u hedef gösterdi
Hedef gösterme furyasının Daily Islamist adlı X hesabının, “Anayasa Mahkemesi, Hz.Peygamber’e hakareti ‘ifade özgürlüğü’ saydı!” şeklinde provokatif bir notla paylaşım yapması üzerine başladığını aktaran Saadet yaşananları 'siber linç kampanyası' olarak nitelendirdi:
AKP-MHP koalisyonunun da aleni teşvikiyle provokasyonlara açık bir iklimin oluştuğu günümüz koşullarında, art niyetli hesaplardan yapılan bu provokatif siber linç kampanyasını ve yayın kurulu üyelerimizin isim isim hedef gösterilmesini ciddiye almama ya da 'Akit işte' denilip sessizlikle geçirmek gibi bir seçeneğimiz bulunmuyor.
Hedef gösterilen gazetecilerin darp edildiği, sosyal medyadaki linç kampanyalarının tutuklamayla sonuçlandığı bir dönem yaşıyoruz. Üstelik bu saldırıların boyutunun artmayacağını da kimse söyleyemez.
Ayrıca bu hedef göstermelerin sadece kendimize yönelik olmadığını da ekleyelim. Yalnızca belli kişilere ya da yayın organlarına yönelik değil, bütün muhaliflere, laikliği savunanlara, ifade özgürlüğünü savunanlara yönelik bir tehdit var ortada.
Gerekli tüm hukuki süreçleri başlatacağımızı belirtmekle birlikte bu tehdit ve saldırıları bertaraf etmenin, engellemeleri aşmanın yolunun dayanışmadan geçtiğinin farkındayız. Hedef gösterilirken de bu tehditler karşısında direnirken de yalnız olmadığımızı biliyoruz.
Sendika.Org bu tehditler karşısında sinmeyecek, susmayacak.
Sezer: Hedef göstermeler gücünü siyasi iktidardan alıyor
Açıklamada söz alan DİSK Basın-İş Yönetim Kurulu Üyesi İzel Sezer de gazetecilere yönelik hedef göstermelerin gücünü siyasi iktidardan aldığını söyledi.
Gazeteciler ilk defa hedef gösterilmediğini aktaran Sezer, kötü sonuçları olan vakalar olduğunu belirterek “İfade özgürlüğü nedeniyle hedef gösterilen herkese sahip çıkıyoruz. Hem mesleğimize hem üyelerimize karşı işlenen her girişime karşı ayakta durmaya devam edeceğiz” dedi.
Sezer ayrıca gazetecilere örgütlenme çağrısı yaptı.
Ne olmuştu?
Fransa’da çıkan mizah dergisi Charlie Hebdo, Muhammed peygambere hakaret ettikleri iddiası üzerine kurulu bir propaganda kampanyasının ardından 7 Ocak 2015’te saldırıya uğradı. Derginin Paris’teki ofisine giden cihatçı militanlar 12 kişiyi öldürdü, 11 kişiyi de yaraladı.
Katliamın ardından dergi “Her şey affedildi” üst başlığı ve Muhammed peygamberin gözyaşı döküp “Ben Charlie’yim” yazılı bir döviz tutarken resmedildiği bir kapakla çıktı.
Dergi aralarında sendika.org’un da olduğu çok sayıda dijital ve basılı mecrada tarafından Türkçeleştirilerek yayımlandı. Ancak yayınlar mahkeme kararlarıyla erişime engellendi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz haftalarda toplu olarak ifade özgürlüğü ihlali verdiği erişim engeli kararları arasında söz konusu Charlie Hebdo yayınları da vardı. Erişim engeli kalkınca sendika.org söz konusu haberi tekrardan yayına aldı.
Bunun üzerine ilk olarak X’teki Daily Islamist (@dailyislamist) adlı hesap “Anayasa Mahkemesi, Hz.Peygamber’e hakareti ‘ifade özgürlüğü’ saydı!” şeklinde provokatif bir notla sendika.org’u hedef gösterdi.
Paylaşım, saldırgan ve tehditkâr ifadeler de içeren yüzlerce yanıt ve alıntılı yorum ile yaygınlaştı. Yeni Akit de bunun üzerine sendika.org’u haber yaptı. Sendika.Org’un künyesinde adı geçen Yayın Kurulu ve Yayın Danışma Kurulu üyelerini isim isim yayımladı.
Yeni Akit yazarı Taha Emre Özdemir de “Sendika.org’un din saygısızlığına kim dur diyecek?” başlıklı yazısıyla Sendika.Org’u hedef almaya devam ederken DİSK Basın-İş de Sendika.Org’a destek paylaşımı nedeniyle hedef gösterdi.
Ardından HÜDA-Par Genel Sekreteri Şehzade Demir, Meclis’te yaptığı basın açıklamasında “Manevi değerlerimiz hâlâ korumasız” diyerek Sendika.Org haberine getirilen erişim engelinin kaldırılmasını örnek gösterdi. İnançlara ve manevi değerlere hakaret olduğunu iddia eden Demir, Meclis’teki partileri “inisiyatif alma”ya çağırdı.
(HA)