Hedef gösterilen Kürtçe öğretmeni Mizgîn Yalçın'a destek

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi köyündeki ortaokulda Kürtçe öğretmenliği yapan Mizgîn Yalçın'ın, öğrencilerine şehir isimlerinin Kürtçesini öğrettiği videosu üzerinden hedef gösterilmesine tepkiler sürüyor.

Sosyal medyada tehdit ve hakaretlere maruz bırakılan Yalçın, avukatlardan hukuki yardım talep etmesi üzerine Diyarbakır Barosu harekete geçti.

"Kürtçeye yönelik hoşgörüsüzlüğün sonucu"

Yalçın'ı hedef gösteren, ırkçı ve cinsiyetçi hakaretlerde bulunanlara yönelik suç duyurusu hakkında bianet'e konuşan Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Mehdi Özdemir, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ise X hesabında yaptığı Kürtçe paylaşımda, "Hocam yalnız değilsiniz. Dilimiz kimliğimizdir" diye yazdı.

Özgürlük için Hukukçular Derneği de Yalçın için yaptığı destek paylaşımında, "Videoya gelen tepkilerin Kürtçeye yönelik hoşgörüsüzlükten geldiğini biliyoruz ve bu faşist tepkilere karşı öğretmenin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Eğitim-Sen'den destek ziyareti

Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi üye ve yöneticilerinden oluşan bir heyet ise bugün Yalçın'ı okulunda ziyaret ederek destek verdi.

bianet'e konuşan Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi'nin önceki dönem yönetim kurulu üyesi öğretmen Ezgi Çelik, velilerin izniyle çekilen videodaki ders görüntülerinin, MEB müfradatında seçmeli ders olarak yer alan Kürtçe dersine ait olduğuna dikkat çekerek, "Ortada hiçbir suç yok. Müfredatta çocuklara yönelik seçmeli Kürtçe dersi var ve bu bir suç değil. Öğretmenimizi ziyaret ettik, işinin başında, morali oldukça yüksek" dedi.

Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi de "Üyemiz Mîzgin öğretmenimizin her anlamda yanındayız. Bir millet, bir halk diliyle kültürüyle vardır. Hukuken de manevi olarak da arkadaşımızın yanındayız" paylaşımında bulundu.

HEDEP: "Çocukların heyecanını paylaşıyoruz"

Halkın Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eş Sözcüleri Cemile Turhallı ve Kerem Fırtına, Yalçın'a telefonla ulaşarak destek verdi.

bianet'e konuşan Cemile Turhallı, "Bu vesileyle resmi Kürtçe seçmeli derse dahi tahammül edemediklerini kez daha görmüş olduk" dedi.

Komisyon tarafından yayımlanan yazılı açıklamada ise "Ayrımcılığa dayalı bu saldırıları Kürt diline karşı hoşgörüsüzlük olarak görüyoruz ve bu saldırıların sebebinin bu saldırılar olduğunu biliyoruz. Mizgîn hocamızın yanındayız ve kendi dillerinde eğitim gören öğrencilerinin coşkusunu ve sıcaklığını paylaşıyoruz" denildi.

(BA/VC)