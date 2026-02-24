Hedef gösterilen Hadise görevini sonlandırdı, UNICEF açıklama yaptı

Şarkıcı Hadise, Ramazan videosunda Türkiye'yi; Gazze ve Sudan gibi "acil yardım bekleyen" kriz bölgeleriyle bir tuttuğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral başta olmak üzere iktidara yakın çok sayıda kişi tarafından hedef gösterilmişti.

Oktay Saral'dan Hadise'nin UNICEF videosuna: Ülkenin itibarı zedeleniyor

"Desteğimi bağımsız sürdüreceğim"

Şarkıcı gelen tepkilerin ardından 2022 yılından bu yana sürdürdüğü Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Türkiye Çocuk Hakları Savunuculuğu görevini sonlandırdığını duyurdu.

"Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum. Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor. Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim. Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim. Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Sevgilerimle, Hadise."

7 milyon çocuk "Afrika ülkeleri düzeyinde" aç

"Çalışmalarımız küresel görevimiz doğrultusuna şekilleniyor"

Konuya ilişkin sosya medya hesabından açıklama yapan UNICEF videonun bağış kampanyasının bir parçası olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

"Videonun mesajı, UNICEF’in her çocuğun haklarını ve iyi olma hâlini — nerede yaşarsa yaşasın — koruma yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır. UNICEF’in en kırılgan durumdaki çocuklara ulaşabilmesi, bireylerin, ortakların ve destekçilerin süreklilik gösteren cömertliği sayesinde mümkündür. Çalışmalarımız, çocuklar ve ailelerinin kalkınma ve insani ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik küresel görevimiz doğrultusunda şekillenmektedir."

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ "Her 4 çocuktan biri yoksul her 5 çocuktan biri aç"

Dünya Bankası ve TÜİK’in ortaklaşa gerçekleştirdiği “İller Bazında Beşeri Sermaye 2021-2023” araştırmasına göre, Türkiyede yaşayan 7 milyon 39 bin çocuk Afrika ülkeleri düzeyinde açlık yaşıyor. 6,7 milyon çocuk ise günde bir öğün et, tavuk, balık ya da yumurta tüketemiyor. Her 100 çocuktan 32’si yatağa aç giriyor. Eğitim Reformu Girişimi'nin Eğitim İzleme raporu 2025'te yer alan verilere göre ise her 4 çocuktan biri düzenli protein alamıyor. Her 10 çocuktan biri günde taze meyve/sebze tüketemiyor. Yetersiz beslenmeye bağlı bodurluk yaşayan çocuk oranı %5,5

