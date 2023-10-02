HDP’nin basın açıklamasına polis engeli, çok sayıda gözaltı

İstanbul’da bu sabah, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyelerinin ve ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 20 kişinin ev baskınlarıyla gözaltına alınması protesto edilmek istendi.

Yeni Yaşam Gazetesi’nin aktardığına göre, HDP’nin İstanbul Beyoğlu’ndaki il binası önüne toplanan kitlenin basın açıklaması yapmasına izin vermeyen ve ardından da kitleye saldıran polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polis, parti binasının bulunduğu mahalleyi de ablukaya aldı.

HDP’ye yönelik operasyonla ilgili bu sabah sosyal medya hesabından (X) açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 11 ilçede ve Kırklareli’nde 26 adrese düzenlenen baskınlarda, 20 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İstanbul'da sabah yapılan gözaltıları HDP İl Binası önünde protesto etmek isteyen kitleye polis saldırdı. Basını darp ederek zorla alandan uzaklaştıran polis, çok sayıda kişiyi işkenceyle gözaltına aldı. pic.twitter.com/zOwHSRot2l — Zeynep Kuray (@zeynokuray) October 2, 2023

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