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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 16:53
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2023 17:00
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HDP’nin basın açıklamasına polis engeli, çok sayıda gözaltı

HDP’nin basın açıklamasını engelleyen polis, parti il binasının olduğu sokağı ablukaya aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/02/hdpnin-basin-aciklamasina-polis-engeli-cok-sayida-gozalti-2.jpg
Görsel: Erdoğan Alayumat

İstanbul’da bu sabah, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyelerinin ve ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 20 kişinin ev baskınlarıyla gözaltına alınması protesto edilmek istendi.

Yeni Yaşam Gazetesi’nin aktardığına göre, HDP’nin İstanbul Beyoğlu’ndaki il binası önüne toplanan kitlenin basın açıklaması yapmasına izin vermeyen ve ardından da kitleye saldıran polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polis, parti binasının bulunduğu mahalleyi de ablukaya aldı.

HDP’ye yönelik operasyonla ilgili bu sabah sosyal medya hesabından (X) açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 11 ilçede ve Kırklareli’nde 26 adrese düzenlenen baskınlarda, 20 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. 

(TY)

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