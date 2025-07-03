HDP’li siyasetçi Doğan Erbaş hakkında tahliye kararı

“Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Parti Meclisi üyesi Doğan Erbaş, yargılandığı davanın son duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

MA'nın haberine göre, Erbaş, tutuklu bulunduğu Sincan T Tipi Cezaevi’nden duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılırken, avukatları İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki salonda hazır bulundu.

Savunmasında siyasi kimliğine vurgu yapan Erbaş, tutukluluğunun siyasi faaliyetleri nedeniyle gerçekleştiğini söyleyerek beraatini talep etti. Savcılık ise tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa sundu.

Erbaş’ın avukatları ise, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bu dosyaya ilişkin tutuklama kararını hukuka aykırı bularak ihlal kararı verdiğini hatırlattı. Ayrıca, müvekkillerinin uzun süredir tutuklu bulunduğuna dikkat çekerek tahliye talebinde bulundu. Esasa dair savunma için de süre istendi.

Mahkeme heyeti, Erbaş’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, duruşmayı 23 Ekim’e erteledi.

Ne olmuştu?

Doğan Erbaş, hakkında verilen 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 13 Haziran 2023’te Ankara’da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Aralık 2022’de, HDP İstanbul eski eş başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel’in de aralarında bulunduğu 11 kişiye “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla 6 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

Bu kapsamda Erbaş’a, “örgüt üyeliği”nden 12 yıl, “örgüt propagandası”ndan ise 1 yıl 21 ay 22 gün hapis cezası verilmişti. Ancak Yargıtay bu kararı bozmuş ve dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

Erbaş hakkında kesinleşmiş “örgüt propagandası” cezasının infazıyla ilgili mahsup işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde serbest kalması bekleniyor.

(EMK)