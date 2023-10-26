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HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 09:21
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 09:29
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HDP ve DBP'li 4 kişi tutuklandı

Tutuklanan dört kişiye "HDK ile bağlantınız var mı? Toplantılarına katıldınız mı?" gibi sorular yöneltildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/hdp-ve-dbp-li-4-kisi-tutuklandi.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Tekirdağ merkezli 23 Ekim'de İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclis (PM) üyesi Ali Gültepe, Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi Cüneyt Yeşilyurt, HDP Ereğli İlçe Eş Başkanı Rıdvan Ulaşman ve HDP Çerkezköy yöneticisi Niyazi Artun tutuklandı.

MA'nın haberine göre iki gündür Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 4 kişi, dün (25 Ekim) emniyet işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılığın ifadelerini almadığı dört partiliye, "HDK ile bağlantınız var mı? Toplantılarına katıldınız mı?" gibi sorular yöneltildi.

Sulh Ceza Hâkimliği ifadelerin ardından 4 kişi hakkında, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklama kararı verdi.

(NT)

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