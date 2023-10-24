HDP Muş İl Eşbaşkanı serbest bırakıldı

Dün evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan HDP Muş İl Eşbaşkanı Bermal Nergiz çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İstanbul, Tekirdağ ve Muş'ta en az beş gözaltı

Emniyet’teki işlemlerin tamamlanmasıyla sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan Nergiz’in savcılık ifadesi alındı. Daha sonra adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Nergiz, serbest bırakıldı.

Muş'ta da HDP İl Eş Başkanı Bermal Nergiz’in evine ve birçok eve baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Nergiz, polislerce “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. (AÖ)