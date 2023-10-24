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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 16:00
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 16:12
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HDP Muş İl Eşbaşkanı serbest bırakıldı

Adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Nergiz, serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/hdp-mus-il-esbaskani-serbest-birakildi.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Dün evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan HDP Muş İl Eşbaşkanı Bermal Nergiz çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 

İstanbul, Tekirdağ ve Muş
İstanbul, Tekirdağ ve Muş'ta en az beş gözaltı
23 Ekim 2023

Emniyet’teki işlemlerin tamamlanmasıyla sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan Nergiz’in savcılık ifadesi alındı. Daha sonra adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Nergiz, serbest bırakıldı.

Muş'ta da HDP İl Eş Başkanı Bermal Nergiz’in evine ve birçok eve baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Nergiz, polislerce “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. (AÖ)

hdp muş
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