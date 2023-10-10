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HABER
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 10:20
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2023 10:58
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GÖZALTI OPERASYONLARI

HDP'li eş başkanlar dahil 8 kişi tutuklandı

İzmir'de HDP il eş başkanları ile bir ilçe eş başkanı, Hakkari ve Mersin'de ise biri çocuk 5 kişi tutuklandı. İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Diyarbakır'da gözaltına alınan 144 kişi de çeşitli adli kontrol uygulamalarıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/10/hdp-li-es-baskanlar-dahil-8-kisi-tutuklandi.jpg
Mezopotamya Ajansı

İzmir'de 6 Ekim'de gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Eş Başkanları Berna Çelik, Çınar Altan ve HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk, dün akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MA'nın haberine göre Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi'ne getirilen HDP'li siyasetçiler hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklama kararı verildi.

Tutuklama kararının ardından İzmir Adliyesi önünde bekleyen aileler ve partililer, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atarak tutuklamaları protesto etti.

Yüksekova'da biri çocuk 4 kişi tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de 6 Ekim'deki ev baskınlarında gözaltına alınan 14 kişiden biri çocuk 4 kişi tutuklandı.

Dün ifade işlemleri için Yüksekova Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan gençlerden Vedat Özeken, Şervan Bor ve İsa Terzioğlu adlı gençler ile 16 yaşındaki Barış Özçük adlı çocuk hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklama kararı verildi.

Bir tutuklama da Mersin'de

Mersin'de de aynı gün yapılan operasyonda gözaltına alınan Yunus Genç, dün İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından Mersin Adliyesi’ne çıkarıldı. Genç, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.

Kentte aynı gün gözaltına alınan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki Mücadele Birliği çalışanları serbest

İstanbul'da 6 Ekim'de gözaltına alınan Mücadele Birliği Platformu Temsilcisi Muhammed Hizmetçi, Mücadele Birliği Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ezgi Yergin, Önsöz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel, Önsöz Yayın Kurulu üyesi Sena Şat ve Emekçi Kadınlar’dan (EKA) Nuran Güvenilir, dün İstanbul Adliyesi’ne çıkarıldı.


*Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Savcılıktaki ifade işlemleri ardından, 5 kişi yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 Ekim protestosunda gözaltına alınan 104 kişi serbest

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının 25'inci yıl dönümünde dün Diyarbakır'da yapılan eylemde gözaltına alınan 104 kişi akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefetten işlem yapıldı.

Kocaeli'de 32 kişiye adli kontrol şartı

Öte yandan, Kocaeli merkezli birçok kentte yapılan ev baskınlarında 6 Ekim’de gözaltına alınan 32 kişi de dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Savcılık ifadesi alınan 12 kişi tutuklama, 20 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik 32 kişinin tamamını adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

(NT)

HDP'ye gözaltı operasyonu gözaltı tutuklama
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