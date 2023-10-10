GÖZALTI OPERASYONLARI

HDP'li eş başkanlar dahil 8 kişi tutuklandı

İzmir'de HDP il eş başkanları ile bir ilçe eş başkanı, Hakkari ve Mersin'de ise biri çocuk 5 kişi tutuklandı. İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Diyarbakır'da gözaltına alınan 144 kişi de çeşitli adli kontrol uygulamalarıyla serbest bırakıldı.