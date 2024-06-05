HDP'li Alökmen tahliye edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eş Başkanlığı görevini yürütürken tutuklanarak "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl 15 ay hapis cezası verilen Hülya Alökmen, cezasının Yargıtay tarafından bozulması sonrası görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

MA’nın geçtiği habere göre, Yargıtay'ın DTK delegeliğinin "örgüt üyesi olmak" suçunu oluşturmadığı yönündeki bozma kararından sonra Alökmen'in ilk duruşması bu gün duruşması Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Alökmen'in duruşmaya katılan avukatları Servet Özer, Ali İhsan Demir, Cihan Aydın, Rıza Polat, Yargıtay'ın bozma ilamına dikkati çekti.

Avukatlar, Yargıtay'ın bozma kararında DTK Divan üyesi ve sağlık komitesinde isminin geçmesi ile katıldığı eylem ve etkinliklerin suç unsurlarının bulunmadığına hükmettiğini hatırlattı.

Avukatlar, Alökmen’in DTK ve Sağlık Komitesi’ne üye olmasının suç unsuru olmayacağını, katıldığı çok sayıdaki eylem ve etkinliklerin ise ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, müvekkillerinin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, Alökmen'in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(EMK)