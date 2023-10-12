ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 15:22
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2023 15:43
1 dk Okuma

HDP İzmir İl Eşbaşkanı Çelik'e cezaevinde çıplak arama

Tutuklanan HDP İzmir İl Eşbaşkanı Berna Çelik, cezaevinde çıplak aramaya maruz kaldı. Ayrıca avukatları TEM polislerinin koğuşuna kadar girdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/12/hdp-izmir-il-esbaskani-celik-e-cezaevinde-ciplak-arama.jpg

İzmir'de, 6 Ekim’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve 9 Ekim’de "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Eşbaşkanı Berna Çelik, cezaevinde çıplak aramaya maruz kaldı.

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde götürülen Çelik, dün (11 Ekim) avukatları Fatma Demirer ve Sidal Bayrak ile görüştü. 

MA’nın haberine göre; yaşadığı hak ihlallerini avukatlarına aktaran Çelik, cezaevine girerken çıplak aramaya maruz kaldığını, tepki gösterdiğinde ise cinsiyetçi hakaretlere uğradığını söyledi.

Ertesi sabah da kendisine kahvaltı verilmediğini belirten Çelik, cezaevine kadar ters kelepçeyle götürüldüğünü, TEM polislerinin kendisini koğuşa kadar götürdüğünü dile getirdi. 

HDP
GÖZALTI OPERASYONLARI
HDP'li eş başkanlar dahil 8 kişi tutuklandı
10 Ekim 2023

Avukat Sidal Bayrak, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ve ekledi: "Polislerin işi normalde tutukluyu cezaevine teslim ettiklerinde, kapıda biter. Tutuklunun odasına kadar girmeleri Berna Çelik için yapılan özel bir durum ve hukuksuzca. 

"Gardiyanlarla konuşmaları, müvekkilimize ertesi gün kahvaltı verilmemesi, ihtiyaçlarını karşılamasına izin verilmemesi de bu görüşmenin sonucu olabilir. Hem çıplak arama hem de yaşanan bu hukuksuz duruma karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."

(RT)

HDP İzmir
Sayfa Başına Git