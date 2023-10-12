HDP İzmir İl Eşbaşkanı Çelik'e cezaevinde çıplak arama

İzmir'de, 6 Ekim’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve 9 Ekim’de "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Eşbaşkanı Berna Çelik, cezaevinde çıplak aramaya maruz kaldı.

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde götürülen Çelik, dün (11 Ekim) avukatları Fatma Demirer ve Sidal Bayrak ile görüştü.

MA’nın haberine göre; yaşadığı hak ihlallerini avukatlarına aktaran Çelik, cezaevine girerken çıplak aramaya maruz kaldığını, tepki gösterdiğinde ise cinsiyetçi hakaretlere uğradığını söyledi.

Ertesi sabah da kendisine kahvaltı verilmediğini belirten Çelik, cezaevine kadar ters kelepçeyle götürüldüğünü, TEM polislerinin kendisini koğuşa kadar götürdüğünü dile getirdi.

GÖZALTI OPERASYONLARI HDP'li eş başkanlar dahil 8 kişi tutuklandı

Avukat Sidal Bayrak, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ve ekledi: "Polislerin işi normalde tutukluyu cezaevine teslim ettiklerinde, kapıda biter. Tutuklunun odasına kadar girmeleri Berna Çelik için yapılan özel bir durum ve hukuksuzca.

"Gardiyanlarla konuşmaları, müvekkilimize ertesi gün kahvaltı verilmemesi, ihtiyaçlarını karşılamasına izin verilmemesi de bu görüşmenin sonucu olabilir. Hem çıplak arama hem de yaşanan bu hukuksuz duruma karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."

(RT)