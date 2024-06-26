HDP eski Milletvekili İdris Baluken'e 3 yıl 9 ay hapis cezası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili İdris Baluken'in, 2014-2016 yılları arasında vekil olarak katıldığı eylem ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Baluken katılmazken; avukatı Serdar Çelebi Diyarbakır’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

"Örgüt propagandası yapmak", "hükümeti, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "toplantı gösteri ve yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" suçlamalarından açılan davada savcı, Baluken'in üç defa "örgüt propagandası yapmak" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Diğer suçlamalardan ise beraat talep etti.

Savcının mütalaasına karşı savunma yapan Avukat Çelebi, “savcının beraat talebine katıldıklarını ancak ‘örgüt propagandası yapmaktan’ cezalandırılması talebine katılmadıklarını” belirtti.

İdris Baluken tahliye edildi

AİHM içtihatlarına aykırı

Anayasa Mahkemesi'nin Sırrı Süreyya Önder kararını hatırlatan Çelebi, şöyle devam etti: "Propaganda da örgütün şiddet içerikli eylemleri suç teşkil etmektedir. Müvekkilimiz o dönemde çözüm süreci olarak adlandırılan dönemde bir siyasetçidir. Muhalif bir partinin grup başkanvekilidir. O zaman müvekkilimizin İmralı'ya gidip gelişinin anlatıldığı bir konuşma üzerinden müvekkilimiz cezalandırılmamalıdır. Örgütün şiddet içeren eylemlerini bırakın herhangi bir örgütün dahi propagandasını yapmamıştır. Anayasa ve AİHM içtihatlarıyla müvekkilin isnat edilen suçun yasal unsurları oluşmadığından öncelikle beraatına, mahkemeniz aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca cezalandırma yoluna gidilecekse, 'zincirleme örgüt propagandası' uygulanmamasını talep ediyoruz.”

İdris Baluken Kimdir?

Propagandadan üç kez ceza

Çelebi’nin savunmasının ardından mahkeme, Baluken'e üç kez "propaganda yapmak" suçlamasından ayrı ayrı 1 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Toplamda 3 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme, "2911 sayılı Kanuna Muhalefet Etmek'' suçlamasından ise Baluken'in beraatine hükmetti.

Mahkeme, Baluken'in "tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşturmadığını" belirterek, takdir indirimi uygulamadı.

(RT)