HDP eski milletvekili Hüda Kaya Kobanê davasından tutuklandı

HDP eski İstanbul milletvekili Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü Kobanî soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kaya hakkında hakimlik tutuklama kararı verdi.

Hüda Kaya: "Yüreğim her zaman barışla, umutla, sizinle"

Kaya tutuklandıktan sonra kendi sosyal medya hesabından cezaevine götürülmek üzere konulduğu polis aracında çekilmiş fotoğrafının bulunduğu bir mesaj yayınladı:

"Yüreğim her zaman barışla, umutla, sizinle"

"'En büyük ibadet hakkı müdafaa etmektir.'"

Yüreğim her zaman barışla, umutla, sizinle.

"En büyük ibadet hakkı müdafaa etmektir." pic.twitter.com/FHkPCmTAUM — Hüda Kaya (@HudaKaya777) November 1, 2023

Leventoğlu: Savcılık kaçak kararı çıkarttı

Konuya ilişkin Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu'dan bir açıklama geldi. Kaya'nın gözaltına alınmasının haksız, hukuksuz ve keyfi olduğunu savundu. Leventoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Aylardır ulaşılabilir olmasına ve ikametinde olmasına rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçaklık kararı verilmiştir. Hüda Kaya hakkında 27 Eylül'de hukuksuz bir şekilde kaçak kararı alınması akabinde, tarafımızca bu karara itiraz edilmiş, kaçak olmadığı, ikametinde ulaşılabilir olduğu, telefonlarının açık olduğu, her zaman ifadeye hazır olduğu hem sözlü hem yazılı olarak defalarca belirtilmiş olmasına ve yakın tarihlerde İstanbul Cumhuriyet savcılığına gidip ifade vermiş olmasına rağmen, yine kendisinin savcılık kalemi ile görüşüp gerekirse Ankara'ya gelebileceğini, ifade için hazır olduğunu kaçaklık kararının kaldırılması gerektiğini söylemesine rağmen kaçaklık kararı kaldırılmamış, Hüda Kaya'nın ifade vermek istemesi keyfi şekilde engellenmiştir. Sonuç olarak bugün müvekkilimiz Hüda Kaya saatlerdir havalimanında olmasına, pasaport işlemlerinin sorunsuzca gerçekleşmesine rağmen uçağın kalkmasına 10 dakika kala yine tamamen keyfi bir şekilde çıkışınız mümkün değil denilerek gözaltına alınmıştır.”

Ardından Artı Gerçek’e konuşan Leventoğlu, gözaltı kararının Kobanî Davası dosyasından verildiğini söyledi. Gözaltına alınış şeklini eleştirdi:

Hüda Kaya Kobanî soruşturmasından dolayı alındı. Yakalama kararı o dosyada verildi. Daha önce ulaşılabilir olmasına rağmen kaçaklık kararı verilmişti. Biz de hem yazılı hem sözlü olarak defalarca kez kaçaklık kararına itiraz ettik. ‘Kendisi buradadır’ dedik. Hatta adresini dahi söyledik. Savcı her defasında asla bizimle muhatap olmadı.

Hüda Hanım 2-3 kez, ‘İfade vermek istiyorum, gerekirse Ankara’ya da ifade vermeye gelirim. Yakında yurtdışı seyahatim’ dedi. Hüda Hanımın yurtdışına gideceği biliniyordu. Geçen haftalarda İstanbul Savcılığı’na ifade vermeye gitmişti. Ulaşılabilir olduğu, Türkiye’de olduğu biliniyordu. Havalimanına da 4 saat öncesinden gitti, herhangi bir ifade alma işlemine karşı. Uçağa 10 dakika kala hukuksuzca gözaltına alındı.”

(HA/AEK)