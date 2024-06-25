HDP eski milletvekili Hüda Kaya ilk duruşma sonunda serbest bırakıldı

HDP'li beş eski vekil aleyhine 6-8 Ekim 2014 Kobanî protestoları gerekçe gösterilerek açılan davada, tutuklu tek vekil Hüda Kaya ilk duruşma sonunda tahliye edildi.

Kaya, cezaevinden çıkışında geç saatlere kadar infaz kurumu önünde ellerinde çiçeklerle bekleyen aralarında önceki HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDK Sözcüsü Cengiz Çiçek'in de olduğu HDP/DEM Partili arkadaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

HDP’li siyasetçilere ikinci Kobanî davası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Pero Dündar ve Garo Paylan aleyhinde açılan ve Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın ilk duruşması, tutuklu Hüda Kaya’nın ilk savunması sonrası avukat beyanlarıyla sürdü.

Savcı tutukluluğun sürmesini istedi

Savunmaların ardından mütalaasını sunan savcı, mahkemenin Kaya’nın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme Kaya’nın ayda bir kez imza verme yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesini kararlaştırdı.

Tahliye kararı ardından X'ten yayımladığı mesajda DEM Parti, Kaya'nın serbest bırakılmasını kutladı.

Önceki dönem HDP Milletvekili Hüda Kaya yoldaşımız, bugün ilk duruşması görülen İkinci Kobanî Kumpas Davasından tahliye edildi. Hoş geldin aramıza. Tüm tutsak yoldaşlarımız özgür olana dek mücadelemiz sürecektir. pic.twitter.com/Opd5AamG42 — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) June 25, 2024

(AEK)