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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 20:15
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2024 00:59
2 dk Okuma

6-8 EKİM PROTESTOLARINA İKİNCİ DAVA

HDP eski milletvekili Hüda Kaya ilk duruşma sonunda serbest bırakıldı

Beş eski HDP'li vekil aleyhinde 6-8 Ekim 2014 günlerinde ülke çapında gerçekleşen IŞİD karşıtı protestolar gerekçe gösterilerek açılan davadaki tek tutuklu vekil Hüda Kaya 22. Ağır Ceza Mahkemesinin ara kararıyla serbest bırakıldı. Savcı tutukluluğun devamını istemişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

HDP'li beş eski vekil aleyhine 6-8 Ekim 2014 Kobanî protestoları gerekçe gösterilerek açılan davada, tutuklu tek vekil Hüda Kaya ilk duruşma sonunda tahliye edildi.  

Kaya, cezaevinden çıkışında geç saatlere kadar infaz kurumu önünde ellerinde çiçeklerle bekleyen aralarında önceki HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDK Sözcüsü Cengiz Çiçek'in de olduğu HDP/DEM Partili arkadaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Pero Dündar ve Garo Paylan aleyhinde açılan ve Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın ilk duruşması, tutuklu Hüda Kaya’nın ilk savunması sonrası avukat beyanlarıyla sürdü. 

Savcı tutukluluğun sürmesini istedi 

Savunmaların ardından mütalaasını sunan savcı, mahkemenin Kaya’nın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme Kaya’nın ayda bir kez imza verme yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesini kararlaştırdı. 

Tahliye kararı ardından X'ten yayımladığı mesajda DEM Parti, Kaya'nın serbest bırakılmasını kutladı. 

(AEK) 

hüda kaya demokratik islam kongresi Halkların Demokratik Partisi (HDP)
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