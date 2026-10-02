HDP eski milletvekili Alican Önlü serbest bırakıldı

HDP eski Dersim Milletvekili Alican Önlü’nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezası 7 bin 500 TL'ye çevrildi. Cezayı ödemeyen Önlü dün (1 Ekim'de) Dersim'de gözaltına alındı.
Avukatları aracılığıyla cezayı ödeyen Önlü, bugün serbest bırakıldı.
Tunceli Valiliği Aracı Aranmak İstenen Alican Önlü Hakkında Soruşturma Başlattı
12 Haziran 2017
Gözaltı gerekçesi
Önlü’nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezası 7 bin 500 TL'ye çevrildi. Cezayı ödemeyen Önlü gözaltına alındı.
HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü Gözaltında
15 Aralık 2016
Serbest bırakıldı
Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Önlü, 7 bin 80 TL’lik cezanın avukatları aracılığıyla ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.
(FY)