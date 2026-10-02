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YT: Yayın Tarihi: 02.10.2026 11:05 2 Ekim 2026 11:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.10.2026 15:27 2 Ekim 2026 15:27
Okuma Okuma:  1 dakika

HDP eski milletvekili Alican Önlü serbest bırakıldı

Alican Önlü, cenaze törenine katılmak üzere gittiği Ovacık ilçesi girişinde polis tarafından gözaltına alındı. Önlü serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HDP eski milletvekili Alican Önlü serbest bırakıldı
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HDP eski Dersim Milletvekili Alican Önlü’nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezası 7 bin 500 TL'ye çevrildi. Cezayı ödemeyen Önlü dün (1 Ekim'de) Dersim'de gözaltına alındı.

Avukatları aracılığıyla cezayı ödeyen Önlü, bugün serbest bırakıldı.

Tunceli Valiliği Aracı Aranmak İstenen Alican Önlü Hakkında Soruşturma Başlattı
Tunceli Valiliği Aracı Aranmak İstenen Alican Önlü Hakkında Soruşturma Başlattı
12 Haziran 2017

Gözaltı gerekçesi

Önlü’nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezası 7 bin 500 TL'ye çevrildi. Cezayı ödemeyen Önlü gözaltına alındı.

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü Gözaltında
HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü Gözaltında
15 Aralık 2016

Serbest bırakıldı

Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Önlü, 7 bin 80 TL’lik cezanın avukatları aracılığıyla ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
alican önlü Dersim Süleyman Soylu Gözaltı
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