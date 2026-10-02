HDP eski milletvekili Alican Önlü gözaltına alındı

HDP eski Dersim Milletvekili Alican Önlü’yü taşıyan araç, ilçe girişinde polis tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Önlü, Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Tunceli Valiliği Aracı Aranmak İstenen Alican Önlü Hakkında Soruşturma Başlattı
12 Haziran 2017
Gözaltı gerekçesi
Önlü’nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezasının paraya çevrildiği, cezayı ödemeyince de gözaltına alındığı bildirildi.
HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü Gözaltında
15 Aralık 2016
Önlü’nün Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki gözaltı işlemleri sürüyor.
(FY)