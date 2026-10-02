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YT: Yayın Tarihi: 02.10.2026 11:05 2 Ekim 2026 11:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.10.2026 11:09 2 Ekim 2026 11:09
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HDP eski milletvekili Alican Önlü gözaltına alındı

Alican Önlü, cenaze törenine katılmak üzere gittiği Ovacık ilçesi girişinde polis tarafından gözaltına alındı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HDP eski milletvekili Alican Önlü gözaltına alındı
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HDP eski Dersim Milletvekili Alican Önlü’yü taşıyan araç, ilçe girişinde polis tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Önlü, Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Tunceli Valiliği Aracı Aranmak İstenen Alican Önlü Hakkında Soruşturma Başlattı
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12 Haziran 2017

Gözaltı gerekçesi

Önlü’nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezasının paraya çevrildiği, cezayı ödemeyince de gözaltına alındığı bildirildi.

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü Gözaltında
HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü Gözaltında
15 Aralık 2016

Önlü’nün Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki gözaltı işlemleri sürüyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
alican önlü Dersim Süleyman Soylu Gözaltı
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