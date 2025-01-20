ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ocak 2025 14:12
 ~ Son Güncelleme: 20 Ocak 2025 14:17
2 dk Okuma

HDK’nin “Barış İçin 1 Milyon İmza” buluşması: Kadınlar barışı örecek

HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, “Bir barış olacaksa bunu kadınlar örecek” derken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise savaşların kadınlara yüklediği ağır bedellere dikkat çekerek, “Barış cesurların işidir” mesajını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir masa etrafında toplanmış bir grup kadın görülüyor. Masanın arkasında "Barış için 1 milyon imza" yazılı büyük bir afiş yer almakta. Kadınlar, çoğunlukla gülümseyerek kameraya bakıyor ve samimi bir atmosfer sergiliyorlar. Katılımcıların çoğunun boyunlarında renkli şallar ve rahat kıyafetler tercih ettiği gözleniyor. Masanın üzerinde belgeler, kâğıtlar ve bir mikrofon yer alıyor, bu da etkinliğin resmi bir toplantı ya da açıklama olduğunu düşündürüyor. Arka plandaki afişte "#Barışa1Milyonİmza" etiketi de dikkat çekiyor. Genel olarak fotoğraf, kadınların barış odaklı bir kampanya için bir araya geldiği anlamlı bir anı yansıtıyor.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadın Meclisi, barışın toplumsallaşması hedefiyle başlattığı “Barış için 1 Milyon İmza” kampanyası kapsamında kadın bileşenlerle bir araya geldi.

Beyoğlu’ndaki HDK Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları önemli açıklamalarda bulundu.

“Kadınlar barışın öncüsüdür”

Açılış konuşmasını yapan HDK Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılara dikkat çekti ve barışın kadınların mücadelesiyle inşa edileceğini vurguladı:

"Bir barış olacaksa kadınlar bu barışı örecek. Savaşların yaralarını saran kadınlar, barış süreçlerinde de öncüdür. Kadın olmak bu ülkede başlı başına bir mücadele sebebiyken, mülteci, işçi ya da Kürt kadın olmak acı ve direnişle pişmektir. Kadınlar, adil ve özgür bir toplumun inşasında asla geri durmayacaktır."

Beştaş, kadınların savaşlardan en çok etkilenen kesim olduğuna işaret ederek, barışın aynı zamanda kadın özgürlüğü anlamına geldiğini belirtti:

"Kadınlar olarak savaşların en ağır bedellerini ödüyoruz. Ancak kadınların toplumsal barış ve uzlaşma süreçlerine katılımı, gerçek bir değişimi mümkün kılabilir. Kadınlar barışın en kıymetli öznesidir ve yeni bir hikaye yazabiliriz."

Hatimoğulları: “Barış Cesurların İşidir”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, küresel çapta yaygınlaşan savaş ve çatışmaların, özellikle Ortadoğu’da halklara büyük acılar yaşattığını söyledi.

“Bugün dünya 3. Dünya Savaşı’nın arifesinde” diyen Hatimoğulları, kadınların savaşlarda yaşadığı sistematik şiddete de dikkat çekti:

"Savaşlarda kadın bedeni, taciz ve tecavüzle bir savaş aracı olarak kullanılıyor. Bu kabul edilemez. Kadınlar olarak barış talebimizi büyütmek ve bu yıkımı durdurmak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Hatimoğulları ayrıca Rojava’daki kadınların özyönetim ve özgürlük mücadelesine dikkat çekerek, kadınların siyasi ve toplumsal katılımının barış süreçlerine nasıl katkı sunabileceğini anlattı:

"Rojava’da kadınların öncülüğünde kurulan özgürlükçü bir sistem, bizlere kadınların barış inşasında neler yapabileceğini gösteriyor. Kadınlar, barışın edilgen değil, aktif ve cesur savunucularıdır."

“Tişrîn’de yaşananlara sessiz kalınamaz”

Tişrîn Barajı’nda sivillere yönelik gerçekleşen saldırılara tepki gösteren Hatimoğulları, Suriye’de tiyatro sanatçısı Bave Teyar ve PYD Genel Meclis üyesi Menice Haco Heyder gibi barış savunucularının katledildiğini hatırlattı:
"Barışı savunan insanlar katlediliyor. Tişrîn’de sivillere yapılan bombardımanlar insanlık suçudur. Türkiye halkları, bu savaşların yaratacağı yıkımları görerek barışı talep etmeli."

Barış için kampanyaya destek çağrısı

Toplantıda konuşmacılar, HDK tarafından başlatılan “Barış İçin 1 Milyon İmza” kampanyasının önemine vurgu yaparak, herkesi kampanyaya destek vermeye çağırdı. Hatimoğulları, barış için imzaların sadece bir destek değil, aynı zamanda cesur bir duruş olduğunu belirtti:

"Barış, hakiki bir yüzleşmeyi ve cesur adımları gerektirir. Demokratik bir ülkede, kanın akmadığı bir geleceği kurmak kadınların ve halkların elindedir. Tüm kadınları, barışın toplumsallaşmasına katkı sunmaya davet ediyorum."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Meral Dnaış Beştaş dem parti hdk tülay hatimoğlulları süreç barışa bir yol açmak için barış için 1 milyon imza
ilgili haberler
“Barış ve Demokrasi Hepimiz İçin" çağrısını yapanlar DEM Parti ile görüşecek
Bugün 13:24
/haber/baris-ve-demokrasi-hepimiz-icin-cagrisini-yapanlar-dem-parti-ile-gorusecek-303781
HDK’den ‘Barış için 1 milyon imza’ kampanyası: Barışa bir şans verelim
16 Ocak 2025
/haber/hdkden-baris-icin-1-milyon-imza-kampanyasi-barisa-bir-sans-verelim-303680
Barış talebi: İki içerik ve iki metin
15 Ocak 2025
/yazi/baris-talebi-iki-icerik-ve-iki-metin-303611
"ÖCALAN NET, DEVLET DEĞİL"
Sırrı Süreyya Önder: "Devlet Kürtlerle barışmak ya da 'demir yumruk'la savaşmak arasında kararını vermedi"
14 Ocak 2025
/haber/sirri-sureyya-onder-devlet-kurtlerle-barismak-ya-da-demir-yumruk-la-savasmak-arasinda-kararini-vermedi-303622
Hamit Bozarslan: Kürt meselesinin meşruluğunu tanımadan barış mümkün değil
14 Ocak 2025
/haber/hamit-bozarslan-kurt-meselesinin-mesrulugunu-tanimadan-baris-mumkun-degil-303591
Figen Yüksekdağ: Onurlu barış için katkı sunmaya hazırız
13 Ocak 2025
/haber/figen-yuksekdag-onurlu-baris-icin-katki-sunmaya-haziriz-303564
Hatimoğulları: Bizlerin bütün çabası onurlu bir barış içindir
7 Ocak 2025
/haber/hatimogullari-bizlerin-butun-cabasi-onurlu-bir-baris-icindir-303419
Bahçeli: Barışın kapıları ardına kadar açılmıştır
7 Ocak 2025
/haber/bahceli-barisin-kapilari-ardina-kadar-acilmistir-303410
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Barış ve Demokrasi Hepimiz İçin" çağrısını yapanlar DEM Parti ile görüşecek
Bugün 13:24
/haber/baris-ve-demokrasi-hepimiz-icin-cagrisini-yapanlar-dem-parti-ile-gorusecek-303781
HDK’den ‘Barış için 1 milyon imza’ kampanyası: Barışa bir şans verelim
16 Ocak 2025
/haber/hdkden-baris-icin-1-milyon-imza-kampanyasi-barisa-bir-sans-verelim-303680
Barış talebi: İki içerik ve iki metin
15 Ocak 2025
/yazi/baris-talebi-iki-icerik-ve-iki-metin-303611
"ÖCALAN NET, DEVLET DEĞİL"
Sırrı Süreyya Önder: "Devlet Kürtlerle barışmak ya da 'demir yumruk'la savaşmak arasında kararını vermedi"
14 Ocak 2025
/haber/sirri-sureyya-onder-devlet-kurtlerle-barismak-ya-da-demir-yumruk-la-savasmak-arasinda-kararini-vermedi-303622
Hamit Bozarslan: Kürt meselesinin meşruluğunu tanımadan barış mümkün değil
14 Ocak 2025
/haber/hamit-bozarslan-kurt-meselesinin-mesrulugunu-tanimadan-baris-mumkun-degil-303591
Figen Yüksekdağ: Onurlu barış için katkı sunmaya hazırız
13 Ocak 2025
/haber/figen-yuksekdag-onurlu-baris-icin-katki-sunmaya-haziriz-303564
Hatimoğulları: Bizlerin bütün çabası onurlu bir barış içindir
7 Ocak 2025
/haber/hatimogullari-bizlerin-butun-cabasi-onurlu-bir-baris-icindir-303419
Bahçeli: Barışın kapıları ardına kadar açılmıştır
7 Ocak 2025
/haber/bahceli-barisin-kapilari-ardina-kadar-acilmistir-303410
Sayfa Başına Git