HDK’nin “Barış İçin 1 Milyon İmza” buluşması: Kadınlar barışı örecek

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadın Meclisi, barışın toplumsallaşması hedefiyle başlattığı “Barış için 1 Milyon İmza” kampanyası kapsamında kadın bileşenlerle bir araya geldi.

Beyoğlu’ndaki HDK Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları önemli açıklamalarda bulundu.

“Kadınlar barışın öncüsüdür”

Açılış konuşmasını yapan HDK Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılara dikkat çekti ve barışın kadınların mücadelesiyle inşa edileceğini vurguladı:

"Bir barış olacaksa kadınlar bu barışı örecek. Savaşların yaralarını saran kadınlar, barış süreçlerinde de öncüdür. Kadın olmak bu ülkede başlı başına bir mücadele sebebiyken, mülteci, işçi ya da Kürt kadın olmak acı ve direnişle pişmektir. Kadınlar, adil ve özgür bir toplumun inşasında asla geri durmayacaktır."

Beştaş, kadınların savaşlardan en çok etkilenen kesim olduğuna işaret ederek, barışın aynı zamanda kadın özgürlüğü anlamına geldiğini belirtti:

"Kadınlar olarak savaşların en ağır bedellerini ödüyoruz. Ancak kadınların toplumsal barış ve uzlaşma süreçlerine katılımı, gerçek bir değişimi mümkün kılabilir. Kadınlar barışın en kıymetli öznesidir ve yeni bir hikaye yazabiliriz."

Hatimoğulları: “Barış Cesurların İşidir”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, küresel çapta yaygınlaşan savaş ve çatışmaların, özellikle Ortadoğu’da halklara büyük acılar yaşattığını söyledi.

“Bugün dünya 3. Dünya Savaşı’nın arifesinde” diyen Hatimoğulları, kadınların savaşlarda yaşadığı sistematik şiddete de dikkat çekti:

"Savaşlarda kadın bedeni, taciz ve tecavüzle bir savaş aracı olarak kullanılıyor. Bu kabul edilemez. Kadınlar olarak barış talebimizi büyütmek ve bu yıkımı durdurmak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Hatimoğulları ayrıca Rojava’daki kadınların özyönetim ve özgürlük mücadelesine dikkat çekerek, kadınların siyasi ve toplumsal katılımının barış süreçlerine nasıl katkı sunabileceğini anlattı:

"Rojava’da kadınların öncülüğünde kurulan özgürlükçü bir sistem, bizlere kadınların barış inşasında neler yapabileceğini gösteriyor. Kadınlar, barışın edilgen değil, aktif ve cesur savunucularıdır."

“Tişrîn’de yaşananlara sessiz kalınamaz”

Tişrîn Barajı’nda sivillere yönelik gerçekleşen saldırılara tepki gösteren Hatimoğulları, Suriye’de tiyatro sanatçısı Bave Teyar ve PYD Genel Meclis üyesi Menice Haco Heyder gibi barış savunucularının katledildiğini hatırlattı:

"Barışı savunan insanlar katlediliyor. Tişrîn’de sivillere yapılan bombardımanlar insanlık suçudur. Türkiye halkları, bu savaşların yaratacağı yıkımları görerek barışı talep etmeli."

Barış için kampanyaya destek çağrısı

Toplantıda konuşmacılar, HDK tarafından başlatılan “Barış İçin 1 Milyon İmza” kampanyasının önemine vurgu yaparak, herkesi kampanyaya destek vermeye çağırdı. Hatimoğulları, barış için imzaların sadece bir destek değil, aynı zamanda cesur bir duruş olduğunu belirtti:

"Barış, hakiki bir yüzleşmeyi ve cesur adımları gerektirir. Demokratik bir ülkede, kanın akmadığı bir geleceği kurmak kadınların ve halkların elindedir. Tüm kadınları, barışın toplumsallaşmasına katkı sunmaya davet ediyorum."

(EMK)