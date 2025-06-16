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Yayın Tarihi: 16 Haziran 2025 08:57
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2025 09:59
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HDK’den “Seyfo” anması ve yüzleşme çağrısı

HDK, Süryanilerce “Sayfo” (kılıç) olarak adlandırılan soykırımın 110. yıldönümünde "Süryani halkının bu talebini destekliyor, yaralarını paylaşıyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
HDK’den “Seyfo” anması ve yüzleşme çağrısı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), 1915’te Süryani halkına yönelik katliamları anmak ve toplumsal barış için yüzleşmenin gerekliliğini vurgulamak amacıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

HDK, Süryanilerce “Seyfo” (kılıç) olarak adlandırılan soykırımın 110. yıldönümünde şu mesajı paylaştı:

“15 Haziran 1915, bu toprakların kadim halklarından olan Süryanilere karşı başlatılan zulmün dönüm noktasıdır. Barışçıl ve demokratik bir toplum inşası için hakikatlerle yüzleşmek elzemdir. Süryani halkının bu talebini destekliyor, yaralarını paylaşıyoruz.”

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Seyfo ne anlama geliyor?

Seyfo, 1915'te meydana gelen Süryani soykırımı anlamındadır. Seyfo sırasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki Süryanilerin 250.000 kadarı katledilmişti.

Metropolit Afram Basavm'ın verdiği resmi bilgilere göre, sadece Turabdin Bölgesi'nde, 1914-1918 yıllarında meydana gelen Seyfo sırasında; 346 Süryani köyü Müslümanların ve askerlerin saldırısına maruz kalmıştı.

156 kilise ve manastır yakılmış, yıkılmıştı. Toplam 13.350 Süryani ailesi, 90.313 Süryani katledilmişti. Ayrıca 154 Ruhani de öldürülmüştü.

1915'te 90 Süryani köyünde 6.463 aile yaşıyordu. 1992'de ise sadece 457 aile kalmıştır. 2017 yılında ise tüm Turabdin'de yaşayan Süryanilerin sayısı 2.500-3.000 kadardır.

Seyfo'dan kurtulan Süryanilere huzurlu ve güvenli bir hayat verilmiş olsaydı bugün Turabdin'de 250 bin kadar Süryaninin yaşaması gerekirdi. Günümüzde Türkiye'de yaşayan Süryanilerin toplam sayısı 15 bin kadardır.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Süryaniler sayfo sayfo katliamı seyfo katliamı 1915 seyfo katliamı
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