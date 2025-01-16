HDK’den ‘Barış için 1 milyon imza’ kampanyası: Barışa bir şans verelim

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), “Barış için 1 milyon imza" kampanyasının startını Taksim Hill Otel’de düzenlediği basın toplantısıyla verdi.

Toplantıya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, HDK bileşenleri, çok sayıda gazeteci ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, bugün barış için bir fırsat yakalandığını ve barışın kapısının aralandığını söyledi.

“Kampanyaya destek verelim büyütelim”

“HDK çatısı altında sağlam tuğlalarla barışı örmek istiyoruz” diyen Danış-Beştaş, “HDK olarak barışın toplumsallaşmasını önümüze koyduk ve barışın toplumsallaşmasını bir adım öteye taşımak için de bugün bir araya geldik. Eğer barışı yakalamak kolay olsaydı, dünya büyük savaşlara sahne olmazdı. Bugün belki de barışa çok yakınız ve barışı tayin edeceğiz. Bu nedenle barışa bir şans verelim... Bu kampanyaya destek verelim büyütelim.”

“Uluslararası barış konferansı düzenleyeceğiz”

Danış- Beştaş, HDK’nin barış için çalışmalarının imza kampanyasıyla sınırlı olmadığını da ifade etti. Birçok ilde barış panelleri düzenlediklerini söyleyen Danış- Beştaş, önümüzdeki günlerde uluslararası bir barış konferansı düzenleyeceklerini belirtti. Danış- Beştaş, sözlerini “Bu daha başlangıç, barış için mücadeleyi büyüteceğiz” diyerek noktaladı.

Kenanoğlu, kampanya metnini okudu

Ardından HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu, imza metini okudu.

TBMM’ye sunulacak metin şöyle:

"Uzun yıllardır yaşadık ve yaşıyoruz ki, Kürt sorunun çözümü adına dayatılan güvenlikçi politikaların yarattığı çatışma hali, yüz binlerce insanın ölümü, gözyaşı ve büyük acılarla dolu bir toplumsal tablo ortaya çıkardı, çıkarıyor. Barışçıl çözümü dışlayan bu ısrarın kaçınılmaz olarak ağır ekonomik maliyetleri de var. Güvenlikçi politikaların öncelenmesi nedeniyle Türkiye’de son 40 yılda en az 3 trilyon dolar harcanmıştır. Bu durum, yaşanılan toplumsal yoksunluğun ve yoksulluğun dayanılmaz boyutlara ulaşmasının da en temel nedenidir. Kürt sorunu, demokratik, barışçıl ve toplumsal çözümünü beklemektedir. Barışı kazanmaktan ve ortak yaşam geleceğimizi savunmaktan vazgeçemeyiz. Ortadoğu’da ve Suriye’de katliam ve soykırım boyutuna varan saldırılar da göstermiştir ki barış, Bölge’de yaşayan halklar ve inançlar açısından da hayatidir. Bu sebeplerle, başta TBMM olmak üzere, tüm siyasi ve toplumsal çevreleri, özgür ve adil bir yaşam özlemi duyan yurttaşları, barışın inşası için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Savaşın karanlığından çıkıp barışın aydınlığında buluşmak için bir imza da ben veriyorum!"

Bakırhan: Barışı getirecek iktidar değil, bizleriz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, toplumsal barışın önemine vurgu yaptı:

“Tekçi, inkarcı ve farklılıkları yok sayan ülkeler ciddi krizler yaşıyorlar. Bugün Türkiye de böyle bir krizle karşı karşıya, eğer 2013’teki süreç bozulmasıydı, bugün bu durum yaşanmazdı. Fakat bugün yeni bir eşikteyiz. Şunu unutmamak gerekiyor; barışı getirecek iktidarın kendisi değil, bizleriz. Bu imza kampanyası ile daha aydınlık günlere erişeceğimizi biliyorum. Tüm inanç gruplarını, ezilenleri, toplumun tüm kesimlerini bu imza kampanyasına destek vermeye çağırıyorum."

Erdoğan'a yanıt: Demokratik bir zemin var mı?

Bakırhan, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün grup toplantısındaki konuşmasını hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Dün yine Cumhurbaşkanı, ‘Gerekli çağrı yapılırsa tüm Türkiye kazanır’ dedi. İyi ve doğru bir tespit. Gerekli çağrı yapılsın ama çağrının yapılabilmesi için gerekli koşullar oluşturulsun. Bu çağrıyı yapacaklar neye göre çağrıyı yapacaklar? Demokratik bir zemin var mı? Bir güven ortamı var mı? Çağrıyı yaptıktan sonra bu çağrının muhataplarının nereye gideceği, nerede yaşayacağı, hangi zeminde yaşamlarını sürdürebileceğinin garantisini veren bir merkez var mı?"

SYKP: Bir milyon yetmez daha fazlası

HDK bileşenlerinden Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Başkanı Feray Mertoğlu da “Kürtler yıllardır onurlu bir barış için mücadele ediyorlar ve yılmıyorlar. Bu nedenle bugün bize düşen de barışı toplumsallaştırmaktır. Bir milyon imza yetmez daha fazlasını yapmalıyız."

ESP: İzleyici olmayalım

ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ise; kampanyanın önemine vurgu yaptı ve “Bu çalışmanın sonuçları önümüzdeki süreçte çok daha iyi görülecektir. Bu sürecin, barış için atılan bu adımın izleyicisi olmayalım elimizi taşın altına koyalım. Bu sürecin nereye gideceği, bu kampanyada nasıl sorumluluk üstlendiğimize bağlıdır. Milyonlarca insanın sesini burada dillendiriyoruz” dedi.

Toplantı HDK'nin bileşenlerinin konuşmalarının ardından imza kampanyasına destek çağrısıyla sona erdi.

(RT)