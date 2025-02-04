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Yayın Tarihi: 4 Şubat 2025 12:30
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2025 12:43
3 dk Okuma

HDK, uluslararası barış konferansı düzenliyor: Çözüm Barışta

8-9 Şubat tarihlerinde Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak olan konferansta, Kürt sorununun çözümü, uluslararası müzakere süreçleri, Türkiye’nin Suriye politikasının yanı sıra birçok başlık tartışılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HDK, uluslararası barış konferansı düzenliyor: Çözüm Barışta

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), "Halkların Eşit ve Özgür Yaşamı Yolunda Çözüm Barışta!" başlığıyla konferans düzenleyecek.

8-9 Şubat tarihlerinde Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak olan konferansta, Kürt sorununun çözümü, uluslararası çatışma çözüm süreçleri deneyimleri, Türkiye’nin Suriye politikasının yanı sıra birçok başlık tartışılacak.

Altı oturumdan oluşan konferansın açılış konuşmasını HDK Eş Sözcüleri gerçekleştirecek.

İki gün sürecek konferansın, yurt dışından da katılımcıları olacak.

HDK’den ‘Barış için 1 milyon imza’ kampanyası: Barışa bir şans verelim
HDK’den ‘Barış için 1 milyon imza’ kampanyası: Barışa bir şans verelim
16 Ocak 2025

Konferans programı şöyle:

1. Gün – 8 Şubat 2025

Açılış Konuşması - HDK Eş Sözcüsü (10:30)

1. Oturum (11:00 – 12:30)

Kürt sorunu: 1. Yüzyıl’dan 2. Yüzyıl’a Hakikatin Direnişi

Moderatör: Filiz Kerestecioğlu

I. Kürt sorununun ortaya çıkışı ve geçmişten günümüze tarihsel karakteri: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e; dinamikler, süreklilikler ve dönüşümler.

- Namık Kemal Dinç

II. İsyan ve direnişlerin aynasından Kürtlerin ulusal demokratik talepleri ve haklarının evrimi: Nereden nereye gelindi?

– Yüksel Genç

III. Anayasal rejim ve statü sorunu: Cumhuriyet’in krizi ve resmi ideolojinin çıkmazı; Kürtlerin siyasal temsilini yapılandıracak yasal ve anayasal mekanizmaların gelişimi.

- Prof. Dr. Levent Köker

2. Oturum (13:30 – 15:00)

Kürt Sorununun Demokratik Çözümü ve Barış Perspektifi

Moderatör: Halide Türkoğlu

I. Demokratik Cumhuriyet, Demokratik Ulus, Demokratik Özerklik: Tarihsel ittifak temelinde halkların barışı ve bir arada yaşama modeli, Abdullah Öcalan’ın çözüm yaklaşımı.

– Sabahat Tuncel

II. Toplumsal örgütlenme ve siyasi yönetim modeli olarak Rojava deneyimi ve Ortadoğu’daki anlamı: Halkların kendi kendini yönetmesi ve kadın özgürleşmesi temelinde eşit, özgür ve barışçıl ortak yaşam

- Dr. Amy Austin Holmes

III. Türkiye - Rojava ilişkileri. Türkiye’nin Suriye politikaları ve Rojava’nın pozisyonun bölgesel ve uluslararası dengelere etkisi

- Dr. Arzu Yılmaz

3. Oturum (15:15 – 16:45)

Savaşın İçinde, Barışın Yolunda: Çözüm Arayışları, Deneyimler ve Modeller

Moderatör: Esengül Demir

I. Tecrit ve Barış Açmazı: Evrensel hukuk bağlamında tecrit sorunu ve Abdullah Öcalan’ın barış ve demokratik çözüm arayışlarındaki tarihsel rolü

– Cengiz Yürekli, Asrın Hukuk Bürosu

II. Devlet - Öcalan muhataplığında müzakere süreçleri ve çözüm zemini: Oslo ve İmralı deneyimleri; Arka planı, gelişimi, imkanlar ve engeller

– Cengiz Çiçek

III. Uluslararası Çatışma Çözümleri Deneyimleri, Aktörler ve Sonuçları: Güney Afrika, Kolombiya, Kuzey İrlanda’dan deneyim aktarımları - Paul Rios

2. Gün – 9 Şubat 2025

4. Oturum (10:30 – 12:00)

Türkiye’de barışın toplumsal zeminini nasıl inşa edeceğiz?

Moderatör: Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik

I. Barışın Toplumsallaştırılması Ve Çözümün Paydaşları: Toplumsal ve siyasal öznelerin dahiliyeti ile katılımcı bir barış nasıl mümkün?

– Gültan Kışanak

II. Halklar ve inançlar açısından barışın yaşamsallığı: Egemenlikçi politikaların yarattığı algı ve tutumları aşmak; barışın ortak dilini inşa etmek.

- Erdoğan Aydın

III. Geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılmasının toplumsal barışa katkısı: Toplumsal adalet ve güven inşasında kolektif hafızanın rolü.

- Dr. Noemi Levy-Aksu

5. Oturum (12:15 – 13:45)

Küresel kriz zemininde savaşlar ve halkların barış arayışları

Moderatör: Sezin Öney

I. Ortadoğu’da yıkılan ne, kurulan ne?:Suriye, Filistin, Lübnan ve İran’da olup bitenler savaşı uzaklaştırıyor mu, barışı yaklaştırıyor mu?

- Prof. Dr. Hamit Bozarslan

II. Dünyada Barışın Öncesi ve Sonrası: El Salvador, Guatemala, Meksika, Kolombiya, İrlanda, Bask

- Metin Yeğin

Video katılım: FHKC Sözcüsü Maher Al-Taher

6. Oturum (14:45 – 16:45)

Forum ve Açık Tartışma

Moderatör: Dilek Gökçin & Sedat Şenoğlu

Sonuç bildirgesinin sunumu (17:00 – 17:30)

Kapanış Konuşması – HDK Eş Sözcüsü (17:30 – 17:45)

HDK’nin “Barış İçin 1 Milyon İmza” buluşması: Kadınlar barışı örecek
HDK’nin “Barış İçin 1 Milyon İmza” buluşması: Kadınlar barışı örecek
20 Ocak 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
hdk HDK barış konferansı
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