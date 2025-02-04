HDK, uluslararası barış konferansı düzenliyor: Çözüm Barışta

Konferans programı şöyle:

1. Gün – 8 Şubat 2025

Açılış Konuşması - HDK Eş Sözcüsü (10:30)

1. Oturum (11:00 – 12:30)

Kürt sorunu: 1. Yüzyıl’dan 2. Yüzyıl’a Hakikatin Direnişi

Moderatör: Filiz Kerestecioğlu

I. Kürt sorununun ortaya çıkışı ve geçmişten günümüze tarihsel karakteri: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e; dinamikler, süreklilikler ve dönüşümler.

- Namık Kemal Dinç

II. İsyan ve direnişlerin aynasından Kürtlerin ulusal demokratik talepleri ve haklarının evrimi: Nereden nereye gelindi?

– Yüksel Genç

III. Anayasal rejim ve statü sorunu: Cumhuriyet’in krizi ve resmi ideolojinin çıkmazı; Kürtlerin siyasal temsilini yapılandıracak yasal ve anayasal mekanizmaların gelişimi.

- Prof. Dr. Levent Köker

2. Oturum (13:30 – 15:00)

Kürt Sorununun Demokratik Çözümü ve Barış Perspektifi

Moderatör: Halide Türkoğlu

I. Demokratik Cumhuriyet, Demokratik Ulus, Demokratik Özerklik: Tarihsel ittifak temelinde halkların barışı ve bir arada yaşama modeli, Abdullah Öcalan’ın çözüm yaklaşımı.

– Sabahat Tuncel

II. Toplumsal örgütlenme ve siyasi yönetim modeli olarak Rojava deneyimi ve Ortadoğu’daki anlamı: Halkların kendi kendini yönetmesi ve kadın özgürleşmesi temelinde eşit, özgür ve barışçıl ortak yaşam

- Dr. Amy Austin Holmes

III. Türkiye - Rojava ilişkileri. Türkiye’nin Suriye politikaları ve Rojava’nın pozisyonun bölgesel ve uluslararası dengelere etkisi

- Dr. Arzu Yılmaz

3. Oturum (15:15 – 16:45)

Savaşın İçinde, Barışın Yolunda: Çözüm Arayışları, Deneyimler ve Modeller

Moderatör: Esengül Demir

I. Tecrit ve Barış Açmazı: Evrensel hukuk bağlamında tecrit sorunu ve Abdullah Öcalan’ın barış ve demokratik çözüm arayışlarındaki tarihsel rolü

– Cengiz Yürekli, Asrın Hukuk Bürosu

II. Devlet - Öcalan muhataplığında müzakere süreçleri ve çözüm zemini: Oslo ve İmralı deneyimleri; Arka planı, gelişimi, imkanlar ve engeller

– Cengiz Çiçek

III. Uluslararası Çatışma Çözümleri Deneyimleri, Aktörler ve Sonuçları: Güney Afrika, Kolombiya, Kuzey İrlanda’dan deneyim aktarımları - Paul Rios

2. Gün – 9 Şubat 2025

4. Oturum (10:30 – 12:00)

Türkiye’de barışın toplumsal zeminini nasıl inşa edeceğiz?

Moderatör: Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik

I. Barışın Toplumsallaştırılması Ve Çözümün Paydaşları: Toplumsal ve siyasal öznelerin dahiliyeti ile katılımcı bir barış nasıl mümkün?

– Gültan Kışanak

II. Halklar ve inançlar açısından barışın yaşamsallığı: Egemenlikçi politikaların yarattığı algı ve tutumları aşmak; barışın ortak dilini inşa etmek.

- Erdoğan Aydın

III. Geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılmasının toplumsal barışa katkısı: Toplumsal adalet ve güven inşasında kolektif hafızanın rolü.

- Dr. Noemi Levy-Aksu

5. Oturum (12:15 – 13:45)

Küresel kriz zemininde savaşlar ve halkların barış arayışları

Moderatör: Sezin Öney

I. Ortadoğu’da yıkılan ne, kurulan ne?:Suriye, Filistin, Lübnan ve İran’da olup bitenler savaşı uzaklaştırıyor mu, barışı yaklaştırıyor mu?

- Prof. Dr. Hamit Bozarslan

II. Dünyada Barışın Öncesi ve Sonrası: El Salvador, Guatemala, Meksika, Kolombiya, İrlanda, Bask

- Metin Yeğin

Video katılım: FHKC Sözcüsü Maher Al-Taher

6. Oturum (14:45 – 16:45)

Forum ve Açık Tartışma

Moderatör: Dilek Gökçin & Sedat Şenoğlu

Sonuç bildirgesinin sunumu (17:00 – 17:30)

Kapanış Konuşması – HDK Eş Sözcüsü (17:30 – 17:45)