HDK soruşturmasında tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılanlardan 27 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması adı altında başlattığı operasyonlar ile 18 Şubat’ta 10 ilde gerçekleştirilen ev baskınlarıyla 51 kişi “örgüt üyeliği” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Haber yayına hazırlandığı sırada Sulh Ceza hakimliklerine sevk edilenlerin 27'si "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 5 kişi için karar bekleniyor.

5. Sulh Ceza Hakimliği: 11 kişi tutuklandı

Savcılık sorguları akşama doğru tamamlanan 51 kişinin 35'i savcılığın tutuklama talebiyle üç ayrı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 11 kişinin hepsi tutuklandı.

Tutuklananların adları Atilla Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Sezer Bayram, Yakup Kadri Karabacak, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi Çelik, Dilek Posl, Erkin Barin Göylüler, Kardelen Taş, Melek Kızılcaok ve Şengül Erdoğan.

16 kişi ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne adli kontrol talebiyle sevk edildi.

8. Sulh Ceza Hakimliği: 4 kişi tutuklandı

8. Sulh Hakimliğine sevk edilen 12 kişiden 4'ü tutuklandı:

Tutuklananların adları: Ayşe Panuş, Elif Akgül, İlknur Melengeç, Mehmet Saltoğlu.

Duygu Karadayi, Murvet Hande Bultan, Filiz Çay "adli kontrol" ile serbest bırakıldı.

6. Sulh Ceza Hakimliği: 12 kişi tutuklandı, 13 kişi ev hapsinde

6. Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama istemiyle sevk edilen 12 kişinin tamamı tutuklandı.

Tutuklananlar: Ercüment Akdeniz, İbrahim Halit Elçi, Yıldız Tar, Zerfu Fakir, Alya Akkuş, Esengul Demir, Semiha Şahin, Melih Kayhan Pala, Osman Zorba, Pınar Aydınlar, Saime Oğuzhan, Sema Barbaros



6 Sulh Ceza hakimliğine sevk edilenlerden Filor Uluk, Mehmet Turp, Ender imrek, Mehmet Aslıvar, Mehmet Özcan, Taner Güven, Yıldız İmrek, İzzettin Yaman, Yazgülü Yılldırım, Yunus Öztürk, Nurcan Kaya, Naci Sönmez, Şeref Can Dilaver hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Ali Mişe ve Mustafa Mayda, hafta iki gün imza ve yurt dışı yasağı kararı verilerek "adlki kontrol"le serbest bırakıldılar.

Tutuklamaya sevk edilenlerin tamamı: 36 kişi

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen kişiler şunlar: Duygu Karadayı, Elif Akgül, Filiz Çay, İlknur Melengeç, Mürvet Hande Bultan, Atila Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza, Sezer Bayram, Ahmet Saymadi, Emrecan Bayram, Gülsüm Ağaoğlu, Ercüment Akdeniz, Erkin Barin Göynülüler, Kardelen Taş, Ayşe Bengi Çelik, Şengül Erdoğan, Aynur Tokmaktepe, Melek Kızılocak, Dilek Posl, Esengül Demir, Osman Zorba, Sema Barbaros Durmuş, Semiha Şahin, Melih Kayhan Pala, Pınar Aydınlar, Mehmet Saltoğlu, Saime Oğuzhan, İbrahim Halit Elçi, Tarık Yıldız, Ayşa Panuş, Zeysu Fakir, Şenol Karakaş, Alya Akkuş, Yakup Kadri Karabacak ve Berfin Azdal.

Adli kontrolle sevk edilenler: Ali Mişe, Mustafa Mayda.

Ev hapsi talep edilenler ise: Filor Uluk, Mehmet Turp, Ender imrek, Mehmet Aslıvar, Mehmet Özcan, Taner Güven, Yıldız İmrek, İzzettin Yaman, Yazgülü Yılldırım, Yunus Öztürk, Nurcan Kaya, Naci Sönmez, Şeref Can Dilaver.

Avukatlara bilgi verilmeden yandaş medyaya listeler dağıtıldı

Bu arada Savcılığın tutuklamaya sevk edilenlerin avukatları bilgilendirilmeden, tutuklama talep edilenlerin listesini yandaş basın kuruluşlarına servis ettiği öğrenildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilen diğer 24 kişinin iki Sulh Ceza Hakimliğindeki sorguları sürüyor.

(RT/AEK)