HDK "güçlü örgütlenme" hedefi ile genel kurula gidiyor

Güçlü bir örgütlenme hazırlığıyla 13’üncü Genel Kurulu’na hazırlanan HDK, yeni dönemde toplumsal inşa çalışmalarında rolünü oynamaya hazırlanıyor.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), “Umutla, direnişle, hep birlikte özgürlüğe” şiarıyla 13’üncü Genel Kurulu’nu 3 Kasım’da İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

MA'dan Diren Yurtseve'in haberine göre, Örgütlenme kongresi olarak anlam biçilen kurul ile HDK, yeni döneme hem bölgelerde hem de alan meclislerinde toplumsal inşa çalışmalarında rolünü oynamak için hazırlanıyor.

Kurul aynı zamanda HDK’nin kendini “yeniden inşa” süreci olarak da ele alınıyor. Bu kapsamda “HDK’yi inşa kurulu” olarak da nitelendirilen kurul kapsamında tüm bileşenlerle güçlü bir örgütlenme sürecine hazırlık yapılıyor.

HDK kurula dair hazırlıklarını sürdürürken, aynı zamanda yeni döneme daha güçlü bileşen ve meclislerle girecek. Bu temelde HDK’nin yeni döneminde Adalet Meclisi gibi yeni meclisler de olacak.

Yine çok farklı kesimlerden oluşan farklı bileşenler ile oluşan HDK’nin yeni döneminde motokurye ve kağıt işçilerinin de yer aldığı yeni bileşenler de dahil olacak.

(EMK)