HDK davasında bir beraat ve bir kovuşturmanın durması kararı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Atilla Özdoğan ve Özlem Feza Sezer Bayram'ın "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Özdoğan, Bayram ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, siyasi parti ve kurum temsilcileri izledi.

Kimlik tespiti sonrası savunmasını veren Özdoğan, HDK’nin yasal bir yapı olduğunu ve halen faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Özdoğan'ın ardından savunmasını yapan Özlem Feza Sezer Bayram da, HDK’li olmanın suç olmadığını söyledi ve beraatini istedi.

Avukatları da, müvekkillerinin HDK faaliyetlerinin suç olmadığını çünkü HDK’nin yasal bir kuruluş olduğunu vurguladı. Beraat talebinde bulunan avukatlar, Özdoğan hakkında yargılamanın durdurulmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Özlem Feza Sezer Bayram’ın beraatına karar verirken, Özdoğan hakkında “kovuşturmanın durmasına” karar verdi.

(AEK)