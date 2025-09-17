ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2025 00:44
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 09:22
1 dk Okuma

HDK davasında bir beraat ve bir kovuşturmanın durması kararı

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, HDK soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Atilla Özdoğan'ın salı günü görülen duruşmasında “kovuşturmanın durmasına”, diğer sanık Özlem Feza Sezer Bayram'ın beraatına karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

HDK davasında bir beraat ve bir kovuşturmanın durması kararı
Dava sonunda sanıklar ve izleyiciler beraat kararını kutluyor/Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Atilla Özdoğan ve Özlem Feza Sezer Bayram'ın "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Özdoğan, Bayram ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, siyasi parti ve kurum temsilcileri izledi.

Kimlik tespiti sonrası savunmasını veren Özdoğan, HDK’nin yasal bir yapı olduğunu ve halen faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Özdoğan'ın ardından savunmasını yapan Özlem Feza Sezer Bayram da, HDK’li olmanın suç olmadığını söyledi ve beraatini istedi.

Avukatları da, müvekkillerinin HDK faaliyetlerinin suç olmadığını çünkü HDK’nin yasal bir kuruluş olduğunu vurguladı. Beraat talebinde bulunan avukatlar, Özdoğan hakkında yargılamanın durdurulmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Özlem Feza Sezer Bayram’ın beraatına karar verirken, Özdoğan hakkında “kovuşturmanın durmasına” karar verdi.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
hukuk siyaset HDK Soruşturması
