Hayy Açık Alan’da yeni sergi: İçimiz Boşluğu Hatırlasın

“İçimiz Boşluğu Hatırlasın” sergisi yarın İzmir Kemeraltı'nda Hayy Açık Alan’da izleyiciyle buluşuyor.

15 Mart’a kadar devam edecek sergi ismini, dans ve performans alanında tanınan Zeynep Günsür’ün Facebook’ta yaptığı bir paylaşımdan alıyor.

Saliha Yavuz’un küratörü olduğu sergi, farklı alanlardan sanatçıları, üretenleri, düşünenleri bir araya getirip mavi ve rengin çağrıştırdıkları ile boşluk kavramı üzerinden hayal kurmaya davet ediyor.

Sergi süresince belli aralıklarla gerçekleşecek yan etkinliklerden Arda Çetin’in sinemada mavi rengi üzerine sunumu, Gizem Hız moderatörlüğündeki Manifold’da yayınlanan “Renk üzerine sohbetler” serisinin bir parçası niteliğindeki konuşma, Pınar Akkurt ile ileri dönüşüm atölyesi, müzisyen ve besteci Mehmet Can Özer ile sergi çerçevesinde bir seminer/dinleti, Cenk Dereli ile “Bulut Atlası” kitap buluşması tarihleri ise ayrıca duyurulacak.

Görsel tasarımını Özüm Ak’ın yaptığı sergide yer alan bazı eserler şöyle:

Hasan Deniz’in arkadaşı sanatçı Ali Arif Ersen’in ona hediye ettiği bir nesne ile bir fotoğrafını birleştirdiği “Ali” videosu.

Tasarımcı, sanatçı Gizem Hız’ın temelini "Eutierria: Mavi” serisinden alan “Ufuk Çizgileri” resimleri,

Umut Altıntaş’ın 2019 Selanik Tasarım Haftası kapsamında “su” teması ile düzenlenecek olan bir afiş tasarımında kullanmak üzere “Ege Denizi’nin suyu kullanılarak yapılmış suluboya “Ege Denizi Manzaraları” adını verdiği seriden bir resmi.

Tasarımcı Yunus Ak’ın hazır/verili bir metnin, eksiltilerek ve kelimeler arası boşluklar bırakılarak bir “doluluk” oluşturma denemesi, kazıması olarak sunduğu “.notdef*”.

Sergi, Kemeraltı Piyale Han No.30’daki Hayy Açık Alan’da, Perşembe Cuma Cumartesi günleri 13.00-18.00 arası görülebilir.(AÖ)