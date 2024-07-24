"Hayvansever" Urfa Belediye Başkanı: "Sağlıklı bir hayvana ötanazi uygulatmam"

Yerel televizyonlardan canlı yayınlanan programda 31 Mart yerel seçimlerini izleyen ilk 100 gününü değerlendiren Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar gazetecilerin sorularını yanıtlarken sokak hayvanlarının öldürülmesini kapsayan yasa tasarısı konusunda "Kesinlikle ben buna müsaade etmem." dedi.

Gülpınar, "Evet, 'kanundur' dersiniz ama belki hayatımda ilk defa bir kanunu çiğnemekle karşı karşıya kalabilirim" diye konuştu.

Yerel internet haber sitesi UrFanatik. com'un haberine göre, yerel habercilerin sorularını yanıtlarken "sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi"ni de değerlendiren Gülpınar, tasarının kabul edilmesi durumunda bile bu yasayı uygulamayacağını belirtti.

Kasım Gülpınar "Kendi evinde hayvan besleyen bir hayvansever olarak" değerlendirdiği yasa için "önce bir çıksın bakalım" dedi.

"Tasvip etmem mümkün değil"

"Ötanazi derken barınağa götürdüğün her hayvanın ötanazisinden muhtemelen bahsetmiyorlardır." diye düşündüğünü söyleyen Gülpınar "Bu ötenazi uygulaması dünyanın başka ülkelerinde de var. İngiltere'de var, bildiğim kadarıyla İsviçre'de de var." dedi. "Tabii ki sağlıklı, hiçbir şekilde bir sıkıntısı olmayan bir hayvanı öldürmek gibi abes bir durum olamaz." diye ekledi: "Benim onu tasvip etmem mümkün değil zaten."

"'Bütün hayvanlara ötanazi yap'

şeklinde bir kararı uygulatmam"

Barınağa götürülen "bütün hayvanlara ötanazi yap" şeklinde bir karar alınacağına inanmadığını söyleyen Gülpınar, böyle bir şey olması halinde de "Kesinlikle ben bunu açık söylüyorum bakın, ben bunu burada uygulatmam. Kesinlikle ben buna müsaade etmem." dedi.

"Kanunu çiğnemekle karşı

karşıya kalabilirim"

Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı "Evet, 'kanundur' dersiniz ama belki hayatımda ilk defa bir kanunu çiğnemekle karşı karşıya kalabilirim ki, inanmıyorum öyle bir şey çıkaracaklarına ama bir görelim, bakalım detayları." dedi.

"Burada önemli olan sokak hayvanlarına nasıl bir muamele yapacağız? Bu konu çok önemli."

Mehmet Kasım Gülpınar kim? İş ve siyaset insanı Gülpınar, 2011-2023 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Urfa milletvekili olarak görev yaptı. 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi adayı olarak Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 59 yaşındaki Gülpınar, Urfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Şeyhanlı Aşireti'nden gelen siyaset insanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun. TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Urfa milletvekili olarak görev yapan Gülpınar 2023 genel seçimlerinde yeniden aday olmadı ve 10 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Daha sonra AKP ve Urfa'daki sorunlara ilişkin eleştirilerinin dikkate alınmaması gerekçesiyle partisinden istifa ederek 23 Ocak 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) katıldı. YRP adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerinde yüzde 38,9 oy alarak Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Derleyen: Vikipedi

(AEK)