"Hayvanları öldürmek yerine satışını yasaklayın"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndan AKP-MHP oylarıyla geçen "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sokakta yaşayan hayvanların toplatılmasını ve öldürülmesini öngörüyor. Teklife tepkiler sürerken, hayvan hakları savunucuları her gün sokaklarda yaşayan hayvanların daha iyi şartlarda yaşaması için mücadele ediyor.

"Kısırlaştır, yaşat, yerinde bak"

Hayvan hakları savunucuları, aslında belediyelerin görevi olan sokakta yaşayan hayvanların aşılamalarını, bakımlarını, kısırlaştırmalarını ve günlük beslemelerini kendi özverileriyle gerçekleştiyor.

Yeşim, 14 yıldır Beyoğlu bölgesinde yaşayan hayvanların bakımıyla ilgileniyor. Hayvanların aşılama ve kısırlaştırmalarını da üstlenen Yeşim, her gün aynı saatte onları besliyor. Yeşim ile sokakta yaşayan hayvanları ve gündemdeki 'ölüm yasası'nı konuştuk.

"Hediye alınan köpekler sokağa atılıyor"

Yeşim'in mahalledeki hayvanları sahiplendirmek için açtığı bir sosyal medya hesabı var. Sokaktaki hayvanları beslediği sırada karşılaştığımız diğer köpeklerin neredeyse hepsi Yeşim tarafından sahiplendirilmiş. Arkadaşlarına, tanıdıklarına sahiplendirme yaptığını söyleyen Yeşim, "Sokaktaki hayvanları sahiplendirmeliyiz. Satın almayı, üretimi ne kadar durdurursak o kadar iyi" diyor.

Yeşim, hayvanların özel günlerde hediye olarak alınıp daha sonra sokağa bırakılmalarına da tepkili.

"14 Şubat'ta, karne gününde, doğum günlerinde hediye alınan köpekler bir ay sonra sokağa atılıyor. Ormanlara, köpek parklarına atıyorlar. Dolayısıyla satış uygulamasının bitmesi gerekiyor. Sahiplendirilmenin artması gerekiyor."

"Adına yasak dediğinizde yasak olmuyor"

*Alice

Yeşim, besleme sırasında karşılaştığımız satın alındıktan sonra sokağa bırakılan Alice'i sahiplendirdiklerini ve şu an 'yasaklı' ırk olarak adlandırılan American Staffordshire Terrier ile yaşadığını da şu sözlerle anlatıyor:

"Alice'i birkaç yıl önce sahiplendirdik. Bugün bir American Staff ile yaşıyor. Çok tatlı iki kardeş oldular. Herhangi bir köpek ırkının başına 'yasaklı' dediğinizde onu yasaklamıyorsunuz. Siz onun satışını durdumalısınız. Hem 'yasaklı' deyip en yüksek fiyatlara sattığınız hayvanların satışını durdurmalısınız. Çözüm onu uyatmakta değil. Onun, nasıl doğduğundan haberi yok ki. hangi ırk olduğundan da haberi yok. Sorun köpekte değil onu satan alanlar. Siz beğensenizde beğenmesenizde onları da çok seviyoruz."

(AD)