Hayvanları Koruma Kanunu görüşmesinde gerilim

Sokakta yaşayan köpeklerinin uyutulmasını içeren “Hayvan Hakları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin komisyon görüşmeleri başladı.

Komisyona çok sayıda kurum temsilcisi, milletvekili ve gazeteci katılması üzerine salonda yer sıkıntısı yaşandı ve çok sayıda katılımcı ayakta kaldı.

Komisyon başkanı muhalefet partilerinin salonunun değiştirilmesi ve daha geniş bir salona geçilmesi talebini ise kabul etmedi.

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Bunun üzerine muhalefet milletvekillerinin tepkisi arttı. Kirişçi'nin toplantıyı başlatması üzerine talepleri dikkate alınmayan milletvekilleri sıralara vurdu.

Komisyon Başkanı Kirişçi, geçilmesi önerilen Plan Bütçe Komisyonu’nun salonu ile mevcut salonun kapasitesinin aynı olduğunu belirtti ve tekrar toplantıyı başlatmak istedi. Fakat muhalefet milletvekilleri kabul etmedi.

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Bunun üzerine CHP ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç- Koçyiğit ve Murat Emir söz aldı ve daha büyük bir salona alınması taleplerini yineledi.

Konuşmalar devam ederken AKP milletvekilleri, DEM Partili milletvekillerine “Terörize ediyorsunuz, çocukların dağlarda ölmesine ses çıkarmayıp burada köpekleri savunuyorsunuz”dedi.

DEM Partili milletvekillerinin duruma tepki gösterdi ve Başkana aktardı ancak tartışma devam etti. Kirişçi, toplantıya yarım saat ara verdi.

İki gün sürmesi beklenen komisyon görüşmelerinde muhalefet partileri teklifte değişiklik isterken yasanın çekilmesini isteyen sivil toplum örgütleri de Meclis kapısında eylem yaptı.

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(RT)