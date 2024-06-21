“Hayvanlar, kavurucu sıcağın altında can çekişmeye devam ediyor”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Diyarbakır ve Mardin arasında dün akşam (20 Haziran) çıkan, sekiz yurttaşın ve yüzlerce hayvanın öldüğü yangınla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Yangınlarda hayatını kaybeden hayvanların tarım sigortası nedeniyle sistem ve köylüler arasında “kaldığını” söyleyen inisiyatifin açıklaması şöyle:

“Diyarbakır-Mardin bölgesinde çıkan büyük yangında 18 köy etkilendi; insanlarla birlikte pek çok hayvan yaşamını yitirdi, yaralandı.

“Yangın sırasında ve sonrasında bölgeye geç ve yetersiz müdahale, ortaya çıkan yıkımı büyütmeye devam ediyor. Tarım sigortası nedeniyle sistem ve köylüler arasında kalan hayvanların hekimler tarafından tedavi edilmesine, eksper gelmeden izin verilmezken hayvanlar, kâr hırsı ve bürokrasi arasında sıkışarak kavurucu sıcağın altında acı çekmeye, can cekişmeye devam ediyor! Bölge insanlarına ve hayvanlarına acil tıbbi müdahale ve hızla eksper temini şart.”