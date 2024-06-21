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Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 14:42
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2024 16:10
1 dk Okuma

“Hayvanlar, kavurucu sıcağın altında can çekişmeye devam ediyor”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, yaptığı açıklamayla Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangında hayatını kaybeden hayvanlara dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Hayvanlar, kavurucu sıcağın altında can çekişmeye devam ediyor”
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Diyarbakır ve Mardin arasında dün akşam (20 Haziran) çıkan, sekiz yurttaşın ve yüzlerce hayvanın öldüğü yangınla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Yangınlarda hayatını kaybeden hayvanların tarım sigortası nedeniyle sistem ve köylüler arasında “kaldığını” söyleyen inisiyatifin açıklaması şöyle:

“Diyarbakır-Mardin bölgesinde çıkan büyük yangında 18 köy etkilendi; insanlarla birlikte pek çok hayvan yaşamını yitirdi, yaralandı. 

“Yangın sırasında ve sonrasında bölgeye geç ve yetersiz müdahale, ortaya çıkan yıkımı büyütmeye devam ediyor. Tarım sigortası nedeniyle sistem ve köylüler arasında kalan hayvanların hekimler tarafından tedavi edilmesine, eksper gelmeden izin verilmezken hayvanlar, kâr hırsı ve bürokrasi arasında sıkışarak kavurucu sıcağın altında acı çekmeye, can cekişmeye devam ediyor! Bölge insanlarına ve hayvanlarına acil tıbbi müdahale ve hızla eksper temini şart.”

Tarım sigortası nedir?

Tarım sigortası, bitkisel ürünleri, hayvanları ve seraları doğal afetler ve küresel ısıtmaya karşı korumaya yönelik oluşturulmuş bir sigorta türü.

İklim koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilen hasarlar ve afet sonucu meydana gelebilen tahribatlara karşı teminat sağlayarak tarım ve hayvancılığın sürekliliği sağlamak amacıyla devlet destekli tarım sigortası uygulaması mevcut. 

Türkiye'de bu işlem Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yönetiliyor. (TY)

diyarbakır yangını yaşam için yasa inisiyatifi Hayvan Hakları
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