Hayvancılık krizde: Şap nedeniyle pazarlar kapalı

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Ereğli’de hayvancılıkla uğraşan üreticileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Şap hastalığının etkilerinin halen sürdüğünü belirten Gürer, hayvancılığın ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Üreticiyle yaptığı görüşmede Gürer, ülke genelinde hayvancılığın şap hastalığı nedeniyle ağır kayıplar verdiğini ifade ederek, “Ülke genelinde hayvancılıkta büyük sorunlar vardı. Şap hepsini bastırdı. Şu anda hayvan pazarı kapalı. Ne zaman açılacağı belli değil. Şapla ne kadar hayvanın öldüğü de açıklanmıyor. Ama hangi köye gitsek, hangi bölgeye erişsek mutlaka şaptan kayıpların olduğunu görüyoruz. Bunun yaratacağı ekonomik kaybı destekleme konusunda bugüne kadar bir açıklama yapılmadı.” dedi.

“Hayvan pazarları kapalı, üretici çaresiz”

Daha sonra Gürer sözü besici Yiğit Zengin’e bıraktı. Gürer’in “Siz hayvanlarınızda şapı yendiniz herhalde?” sorusuna Zengin “Biz aşılamayla yendik ama kaybımız oldu.” yanıtını verdi.

Zengin “Hayvan satamadık. Sadece besili hayvanlarımız vardı. Büyük yetişme olduğu için onları kesmek zorunda kaldık. Onlar da veteriner kontrolünde temiz hayvanlardı, şap başladığı zaman kestik ki ilerlemesin diye. Hiç kimse hayvan alamıyor, satamıyor. Yani pazarlar kapalı. Bu yüzden biz de bekliyoruz.” dedi.

Zengin, şap nedeniyle bölgedeki hayvanların yüzde 30’unun kesildiğinin bilgisini verdi. Gürer’in, “Şu ana kadar uğradığınız zararla ilgili ya da bundan sonra olası durumlarla ilgili bir destek geliyor mu?” sorusuna Zengin “Yok” cevabını verdi.

“Dededen toruna gelen meslekte ilk kez bu kadar büyük kriz”

Zengin ailelerinin uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, “Dedemin mesleği. Dededen toruna devam ediyoruz. Bu yıla kadar böyle bir olay hiç yaşamadım, Bu kadar yaygın ilk defa görüyorum.” dedi.

Gürer daha sonra konuyu yem fiyatlarına getirdi. Hayvancılığın en önemli sorunlarından birinin yem maliyetleri olduğunu belirten Gürer, ahır giderlerin yüzde 70’inin yemden oluştuğunu söyledi.

Besici Yiğit Zengin de yem fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek şunları söyledi.

“Süt yeminin torbası 700 TL, yonca: 12-13 bin TL civarında, saman hasat döneminde dahi 2,5 TL’den alınıyordu ki buna rağmen fiyat artıyor. İleriyi göremiyoruz. Hayvancılık bitecek diye düşünüyoruz. Başka yapacağımız bir iş de yok. Şu ara kafamızda çok değişik sorular var. Allah sonumuzu hayır etsin. Süt para etmiyor. Milletin sütü var ama fiyatlar düşük, üreticilerin durumu zor.” ifadelerini kullandı.

“Hayvancılık tehlikede”

Gürer hayvancılığın sürdürülebilirliğinin ciddi şekilde tehlikede olduğuna dikkat çekti. Fiyatların üretim maliyetlerini karşılamadığını söyleyen üretici, “Hayvancılık yapan da dertli, çiftçilik yapan da dertli. Hayvancılığın en büyük sorunu hem hastalık hem yem fiyatları” dedi.

Gürer, Ereğli’nin süt üretiminde önemli bir merkez olduğuna değinerek, “Ereğli özel bir yer. Süt üretiminde çok ön planda, yüksek rakamlarda süt üreten bir yer. Et anlamında da çiftlikler var. En büyük problem yem, saman ve katkı maddeleri. Kendi yoncasını, samanını üreten çiftçi bile sadece dışarıdan aldığı yemle artık ne süt fiyatını ne de et fiyatını kurtarabilecek durumda.” diye konuştu.

Şap hastalığı hakkında Çift tırnaklı hayvanlarda (sığır, koyun, keçi, domuz vb.) görülen, son derece bulaşıcı ve viral bir hayvan hastalığı. Etkeni “şap virüsü”dür (Foot and Mouth Disease Virus - FMDV). Hastalık; salya artışı, topallık, ağız, dil, dudak, meme ve tırnaklarda su toplaması ile kendini gösterir. Yetişkinlerde nadiren öldürücü ama yavrularda ölüm riski yüksektir. Hayvansal üretimde ciddi kayıplara yol açar (süt ve et veriminin düşmesi, yavru kayıpları), hayvan pazarlarının kapanmasına, ticaretin durmasına ve üreticilerin gelir kaybına sebep olur. Hastalıkla mücadele yolu düzenli aşılama, karantina ve hayvan hareketlerinin kısıtlanması, temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri, salgın görülen bölgelerde pazarların geçici süreyle kapatılmasıdır.

(HA)