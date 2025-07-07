‘Hayvan parkı’ndan kaçarak kurtulan aslan Zeus öldürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde D-400 karayolu yakınlarında faaliyet gösteren özel bir “hayvan parkı”nda (Land Of Lions Aslan Diyarı) bulunan “Zeus” isimli erkek aslan, dün (6 Temmuz) sabaha karşı kapatıldığı kafesten kaçtı.

Parka yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan Süleyman Kır, tehlike altında olan aslanın kendini korumaya çalışmasının ardından yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kır, tedavi altına alındı.

Ormanlık alana kaçtığı belirlenen aslan ise vurularak öldürüldü. Manavgat Belediyesi ekipleri, öldürülen hayvanı kamyona yükleyerek bölgeden götürdü.

Aslanı öldüren kişiler, aslanın başında hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Aslan uzaklaştı, dört araba geldi”

Kır'ın eşi Gülperi Kır, Anadolu Ajansı muhabirine, olay anında eşinin yanında olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

“Aslanla 15-20 dakika mücadele ettik. Çocuğumu, kardeşimi, komşuyu aradım, onlar geldi. Sonra aslan bayağı bir uzaklaştı, 15-20 metre ileri gitti. Dört araba, polis, jandarma geldi. Işıklarla fıstık tarlasının öteki ucundan aslanın gittiğini gördüler, geri çıktılar. Rüyamda görsem inanmazdım. Beş litrelik su bidonu vardı, aslanın üzerine attım, hiçbir şey yapamadım.”

Süleyman Kır'ın oğlu Ahmet Kır ise “Aslanla bir süre boğuştuk. Yardım istedik, çevrede kimse yoktu. Bu sırada aslan baldırımı ve boynumu ısırdı. Boynunu yakalayarak sıktım, o esnada kaçtı. Yaklaşık on metre uzaklaşıp dikildi. O sırada kolluk kuvvetleri geldi,” dedi.

Park hakkında inceleme başlatıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise şöyle dendi:

“Yürütülen çalışmalar neticesinde, aslan etkisiz hale getirilerek bulunduğu alandan uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili bahse konu hayvanat bahçesinin faaliyetleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik kapsamında incelenmekte olup yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacaktır.”

Öte yandan, Antalya Valiliği de işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlattı.