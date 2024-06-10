Hayvan hakları savunucusu Buket Özgünlü tutuklandı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, “hastalık” taşıyan köpekleri Urfa’dan Ankara'ya getirdiği iddiasıyla bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Adliyesi’nde görülen duruşmadan sonra tutuklanan Özgünlü’nün tutuklanma gerekçesi, TCK 195. madde “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma” suçu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet ettiği iddiası.

Özgünlü'nün Ankara'ya getirdiği 27 köpeğin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından laboratuvar testlerine devam ediliyor ve köpeklerin kuduz virüsü taşıyıp taşımadıkları henüz tespit edilmedi.

Konuyla ilgili bianet’e konuşan İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme KonFederasyonu Kurucular Kurulu (DİHKONFED) Başkanı Haydar Özkan, Özgünlü’nün Urfa’dan aldığı köpeklerin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek Barınağında ölüme terk edilen köpekler olduğunu söyledi.

“Suç unsuru yok”

Özgünlü’nün Ankara’ya getirdiği hayvanların Urfa’daki karantina bölgesiyle ilgisi olmadığını söyleyen Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tutuklanabileceği herhangi bir suç unsuru yoktu. Buket Hanım bakmak için Ankara'ya getirdi bu hayvanları. Urfa’da kuduz vakaları nedeniyle karantinaya alınan bölgeyle uzaktan-yakından alakaları yok köpeklerin. Öyle ki, barınak veteriner hekimin izni ile barınak çalışanları tarafından Buket Hanım’ın aracına yüklendi hayvanlar. Ankara’da direkt özel bir kliniğe giriş yaptılar. Yani her şey yasal, her şey sağlık prosedürlerine uygundu.

“Basın, olayı tamamen manipüle etti. Algıya dayalı yanlış bir bilgilendirme ve yönlendirme yaptı. Eğer bu belediyeler çalışsaydı, insani ve vicdani sorumluluk çerçevesinde görevlerini yerine getirseydi ne Buket Hanım ne de başka bir hayvan hakları savunucusu Urfa’ya gitmek zorunda kalırdı. Belediyelere, kurumlara uygulanmayan yaptırımların faturaları bu insanlara kesiliyor.”

• Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin Ankara Gölbaşı'nın Oyaca Mahallesi'ndeki bakımevinde yaklaşık 600 köpeğe bakılıyor. Bu köpeklerin 300'den fazlası ise engelli.

Özgünlü, ATV tarzı aracının arkasına bağladığı plastik varillerden yaptığı trenle, engelli köpekleri gezdirdiği videoyla sosyal medyada viral olmuştu.