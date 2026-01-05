Hayvan hakları savunucularından CHP’ye: Katilleri koruyacak mısınız?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı hayvan bakımevlerinde son 10 ayda 17 bin 790 köpeğin öldüğü iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından hayvan hakları savunucularının tepkileri sürüyor.

Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, konuya ilişkin bugün belediye binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Açıklama sırasında “Susma haykır, katliama hayır” pankartını açan inisiyatif üyeleri, “Barınaklarınız kan kokuyor” ve “Mansur, elini hayvanlardan çek” sloganları attı.

İnisiyatif üyeleri, barınaklarda yaşanan ölümlere dikkat çekerek belediyeyi sorumluluk almaya çağırdı.

Açıklamada konuşan inisiyatif üyesi Güliz Gündüz, iktidarın 2024 yılında Hayvanları Koruma Kanunu’nda yaptığı değişikliklerle sokakta yaşayan hayvanların katledilmesinin önünün açıldığını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) söz konusu yasayı kabul etmediklerine dair açıklamalarına da değinen Gündüz, buna rağmen 17 bin 790 köpeğin CHP’li bir belediye tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Matmazel’in öldürülmesi

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Gündüz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bir soğuk hava deposunda köpeklerin canlı canlı poşetlendiği, can havliyle poşeti yırtıp kaçan bir köpeğin perişan bir halde soğuk hava deposunda eksi derecelerde ölümü beklediği bir video yayınlandı. Mansur Yavaş, olay hakkında soruşturma açtığını söyledi ve videonun Karataş Barınağı’na ait olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Ancak olay günü barınak önüne giden yaşam hakkı savunucuları ve olayı tespit edeceklerini bildikleri avukatlar içeri alınmadı, deliller karartıldı; vinçlerle kapatılan barınağın etrafında görüntü alınması engellenmeye çalışıldı.”

Ankara’da köpek Matmazel’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Demetevler Metrosu’nda, 15 yaşındaki köpek Matmazel’in (Kirli) öldürülmesine de tepki gösteren Gündüz, “Ankara ayazında biraz ısınmak için içeri giren yaşlı bir köpeğe ısınma hakkı bile tanımayan çalışanlarınıza nasıl bir ceza vereceksiniz? Adalete teslim edecek misiniz, yoksa görev yerini bir süreliğine değiştirip bu katilleri koruyacak mısınız? Barınakta her gün 50-60 köpeğin ‘ötenazi’ adı altında seri cinayet emrini veren amirlerinizi, bunu kabul eden S. isimli veteriner hekiminizi, E. İsimli işçinizi koruyacak mısınız yoksa adalete teslim edecek misiniz? 17 bin 790 köpeğin nasıl doğal yollarla öldüğünü açıklayacak mısınız?” diye sordu.

Yaşanan katliamların takipçisi olunacağının vurgulandığı açıklama, sloganlarla sona erdi. (TY)