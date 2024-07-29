Hayvan hakları savunucuları: "Yasa Meclis'te, biz sokaktayız"

Hayvan hakları savunucuları, Yaşam İçin Yaşa İnsiyatifi çağrısıyla bugün (29 Temmuz) İstanbul Şişhane Meydanı’nda buluştu.

Sokakta yaşayan hayvanların, özellikle köpeklerin öldürülmesinin önünü açan “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne karşı buluşan hayvan hakları savunucuları yasanın geri çekilmesi taleplerini bir kez daha yineledi.

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"Yaşamak haktır, oylanamaz"

“Yasa Meclis’te, biz sokaktayız” şiarıyla yapılan eylemde “Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz" pankartı açıldı.

Pankartın arkasında toplanan kitle sık sık, “Yasayı geri çek”, “AKP istifa, “Katilleri topla köpekleri değil”, “Yaşam hakkına dokunamazsın” “AKP elini hayvanlardan çek” sloganları attı.

🐾 Hayvan hakları savunucuları, ‘ölüm yasası’na karşı Şişhane Meydanı’nda bir araya geldi



📢 Kitle, “AKP elini hayvanlardan çek” ve “Katil AKP” sloganları attı



📹: @alidnc4 pic.twitter.com/V85qXFmxP2 — bianet (@bianet_org) July 29, 2024

Eyleme katılan hayvan hakları savunucuları ise bianet’e konuştu.

“Kavga etmekten çekinmeyeceğim”

“Sadece sevseler her şeyin değişeceğini görecekler” diyen yurttaş, “Bunlar mutluluğu bilmiyorlar. Kendi mutsuzlukları içerisinde boğulurken bizi de boğmak istiyorlar. Bu yasa sadece bu” diye ekledi.

Yaşadığı mahallede iki köpeği beslediğini belirten yurttaş yasa tasarısını şöyle değerlendirdi:

“Ben kavgadan korkarım ama mahallemdeki tek bir köpeği almaya gelsinler kavga etmekten hiç çekinmeyeceğim. Başıma neler gelebileceğini biliyorum ama onlar için yapacağım."

"Mahallemdeki hayvanları asla bırakmayacağım"

“Bu yasa ile hayvanlar öldürülmek isteniyor ve hayvanlar adına korkuyorum” diyen bir diğer hayvan hakları savunucu yurttaş, yasanın geri çekilmesi için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Günlerdir yasanın geçmesi halinde mahallesindeki bir hayvanı almaya gelirlerse ne yapacağını düşündüğünü söyleyen yurttaş, “Eğer mahallemdeki bir hayvanı almaya gelirlerse, ona sarılacağım ve asla bırakmayacağım. Bu daha başlangıç, mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

"Neden belediyeleri kaybedince bu yasayı çıkarttınız?"

Eyleme katılan bir diğer yurttaş ise, “Yasa ‘topla’ diyor ama toplayacak barınak yok. Nasıl toplasınlar? “2028’e kadar barınak yapabilirsiniz” deniliyor o zamana kadar bu hayvanlar uzay boşluğuna mı gidecek?” diye konuştu.

AKP’nin 22 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan yurttaş “Neden daha önce böyle bir şey yapmadınız? Belediyelerin çoğunu kaybedince yaptınız? Belediyeleri sıkıştırmak için yapılmış bir yasa bu” ifadelerini kullandı.

CHP’li bir belediyeye ait mahallede yaşadığını söyleyen yurttaş, “CHP’ye güveniyoruz desek de maalesef onlarda da sevmeyenler var. Eğer mahallemdeki hayvanları almaya çalışırlarsa, sahiplenmeye çalışacağım. Bir küçük arsa alıp orada bakmaya çalışacağım” dedi.

"Halk nezdinde asla meşru kılamayacaksınız" Eylemde, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi’nin ortak basın açıklamasını ise Yaşam İçin Yaşa İnisiyatifi’nden Özge Özgüner ve Sevcan Çamlıdağ okudu. Sokakta yaşayan hayvanlar için tecrit ve katliam öngören yasanın maddelerinin birer birer mecliste oylandığı belirtilen açıklamada, “Bizler bugün burada, yaşam hakkının oylanmasını kabul etmediğimizi, birlikte yaşamayı savunduğumuzu haykırmak için bir kez daha bir araya geldik” denildi. Açıklamada “Yasal olan her şey meşru değildir” hatırlatması yapılarak, “Mahalle sakinlerimizin, yüzyıllardır sokakları paylaştığımız hayvanların yaşam hakkı, maliyet hesaplarınızın, rant hesaplarınızın konusu olamaz, siz cebinizi dolduracaksınız diye cinayet işlemenize izin vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Yaşam hakkının oylanamayacağının vurgulandığı açıklamada, “Siz elinizi kaldırıp indirerek bu kanlı yasayı, bu katliam yasasını istediğiniz kadar geçirin Meclis'ten. Halk nezdinde asla ama asla meşru kılamayacaksınız. Çünkü yaşam hakkını oylayamazsınız” denildi.

(AD)