Hayvan hakları savunucuları: Sesimizi her zamankinden çok yükseltmeliyiz

'Ölüm yasası' olarak adlandırılan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu’nda 42 saatten fazla süren görüşmelerin ardından AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla geçti.

Kanun teklifi, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

bianet’e konuşan hayvan hakları savunucuları, kanun teklifine karşı mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

İKTİDAR TOPLUMSAL TEPKİYİ DUYMAZDAN GELDİ Hayvanlara "hapis ve öldürme"yi öngören Yasa Teklifi Komisyondan geçti

Avukat Eren: Katliam girişimine geçit vermeyeceğiz

Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) üyesi Avukat Naz Eren, komisyondan geçen yasa tasarısına karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiğini bianet’e aktardı:

“Yasa önümüzdeki günlerde Genel Kurul’a gelecek. Eğer bu yasa geri çekilmezse toplumda büyük bir infiale yol açacak. Çünkü iktidar dilinin ürettiği hiçbir söylem ve pratik, toplumla hayvanların yüzyıllardır süregelen ilişkisini koparamaz. Hayvanlar için şu an bir ölüm-kalım savaşı söz konusu ve biz onların yanındayız. Yaşamdan ve yaşatmaktan yana olan hiçbir kişi ve kuruluş hayvanların ‘barınak’ adı verilen esaret yerlerine hapsedilmesine ne de türlü bahaneler öne sürülerek öldürülmesine izin verecektir. Hayvanlara karşı katliam girişimine geçit vermeyeceğiz.

Bu süreçte daha örgütlü bir mücadele yürütmemiz gerekli; köpeklerle ilgili yapılan yalan yanlış haberlerin aslına kamuoyunda yer verilmeli, manipülasyon için çoklu hesap kullanımıyla gündem listesine taşınan etiketlere geçit vermemeli, tüm basın ve yayın organlarına işin aslı yılmadan anlatmalı, sokak eylemlerimize de devam etmeliyiz.

Son bir kez daha çağrımızı yineliyoruz: İnsanlarla hayvanları karşı karşıya getiren, toplumu kutuplaştıran, sokakta yaşayan tüm canlıları yok etmeye yönelik yapılan bu yasa değişikliğinin ivedilikle geri çekilmesini; halen yürürlükte bulunan 5199 sayılı kanunun aksayan maddelerinin iyileştirilmesini, hayvan nüfusunun etik, bilimsel, ahlaki ve vicdani yollarla çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz.”

Cinayet mi, "ötanazi" mi?

Avukat Özan: Sesimizi daha da yükseltmeliyiz

Diyarbakır Doğayı Hayvanları Koruma Derneği (DİHAYKO) üyesi Avukat Ayten Özan:

“Hayvanlar açısından bir nevi ‘tür kırımı’ demek olan bu teklifin komisyonda görüşülmeye başlamasından önce zaten hayvan hakları savunucuları, konunun uzmanları ve yaşamdan yana olan herkes sokaklarda ve sosyal medyada sesini duyurmaya; bilimsel ve etik onlarca çözüm varken öldürmenin çözüm olmadığını ve niçin olamayacağını anlatmaya çalıştı.

Fakat gelinen aşamada ‘kanlı’ yasa teklini bu haliyle komisyondan geçti. Kısa süre içerisinde Genel Kurul’a gelecek olan ve hayvanların hapsedilmesini ve öldürülmesini öngören, muğlak ifadelerle ve açıklamalarla dolu bu yasa tasarısına karşı alanlarda olmaya devam ederek sesimizi her zamankinden daha da yükseltmeliyiz.”

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Biltekin: Yalan haberlere karşı mücadele etmeliyiz

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) kurucularından Fatma Biltekin:

“Yapılacak her eyleme destek verilmesi gerekiyor. Ayrıca bot hesaplar sürekli ‘yasaya evet diyoruz’ ve ‘hayvanlar insanları parçalıyor’ gibi yalan haberler paylaşıyorlar. Bizim burada sosyal medyayı da çok etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu süreçte çıkan yalan haberlerin düzenli olarak doğrularını anlatmamız gerekiyor. Şu anda medyada çok fazla dezenformasyon var. Birkaç gün içerisinde de bu daha da artacak.

Organize bir kötülük var karşımızda. Yasa teklifi Genel Kurul’a gelene kadar bu yalan haberlerin ve bu bot hesaplarının sürekli kullanılacağını düşünüyoruz. Böylelikle iktidar kamuoyunu kendi tarafına çekmeye çalışacak. Üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışacak. Şu noktada yapabileceğimiz şey eylemlere destek verip sosyal medyadan da sesimizi duyurmaya çalışmak.”

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(NÖ/VC)