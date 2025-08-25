Hayvan hakları savunucuları: “Onurlu bir duruşla yaşam hakkını savunun”

Kendilerini “Yaşam Hakkı Savunucuları” olarak tanımlayan hak savunucuları, İstanbul Valiliği’nin “okulların açılmasına kısa süre kaldığı” gerekçesiyle sokakta yaşayan köpeklerin toplatılmasına yönelik kararına karşı dün (24 Ağustos) Kadıköy İskele Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi.

İstanbul Valiliği, 21 Ağustos’ta yayımladığı kararda sokakta yaşayan köpeklerin yurttaşların can güvenliğini tehdit ettiğini iddia ederek, hayvanların acilen toplatılmasına karar verdi . Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediye başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve ilgili diğer kurumlara gönderildi.

İstanbul Valiliği’nden sokaktaki köpeklerin ‘acilen’ toplatılması kararı

“Çocukları kullanan iktidarın bu ikiyüzlülüğünü biliyoruz”

Valiliğin kararının eleştirildiği ve uygulamaya geçildiği takdirde, sokaktaki köpeklerin can güvenliğinin risk altında olacağının belirtildiği basın açıklaması özetle şöyle:

“Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması gerektiğine ilişkin yazı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 39 ilçe kaymakamlığına gönderildi.

“Şu anda İstanbul geneli toplam barınak kapasitesi hayvan sağlığı ve refahının çok üzerinde dolu olduğu bilgisiyle, yasanın kapasite üzeri köpekler öldürülebilir maddesi dikkate alındığında; bu genelge köpeklerin katledilmesi anlamına gelmektedir.

“Barınaklarınız kan kokuyor”

“Sokakta yaşayan hayvanları, kadınları, LGBTİ+ları, göçmenleri kendi politik ajandası, siyasi çıkarları, bundan elde edeceği ekonomik faydalar için her fırsatta hedef gösteren, bu söylemleri meşrulaştırma adına çocukları kullanan iktidarın bu ikiyüzlülüğünü biliyoruz.

“Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM) raporuna göre Türkiye genelinde barınakların toplam kapasitesi 89 bin 451 olarak belirtilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 4 milyon köpek bulunmaktadır. Hal böyleyken 'toplayın' denen köpekler için esas planın katliam olduğu ortadadır. Aynı rapora göre; katliam yasasının kabul edilmesinin üzerinden geçen bir sene içerisinde Türkiye genelinde sokakta ya da belediye barınaklarında kedi ve köpeklere dönük en az 340 işkence ve işkenceyle öldürme vakası adli makamlara yansımıştır. Gerçek sayı bunun katbekat üstündedir.”

Talepler

Hak savunucuları, hayvanların sokakta yaşamaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, yetkililerin asli görevinin ise hayvanları aşılamak ve kısırlaştırmak olduğunu belirtti ve şu çağrıyı yaptı:

“Yaşam hakkını savunan yeni bir yasanın şiddet ve katliam içeren politikaların parçası olmayacağız. Biz bir arada yaşamak isteyen milyonlar olarak sokaktaki hayvanlardan vazgeçmiyoruz. Toplumu kutuplaştıran, nefreti ve katliamı meşrulaştıran politikaların uygulayıcısı olmayın; tür ve ırk ayırmaksızın tüm vatandaşların, hayvanların, çocukların, yaşamın yanında olun. Onurlu bir duruşla yaşam hakkını savunun.” (BK/TY)