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HAKLAR
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 12:45
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 12:45
1 dk Okuma

Hayvan hakları savunucuları ‘Öldürme, kısırlat ve yaşat’ dedi

60'a yakın sivil toplum kuruluşu, dün Kadıköy'de sokakta ve barınakta yaşayan hayvanların haklarını savunmak için bir araya geldi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/hayvan-haklari-savunuculari-oldurme-kisirlat-ve-yasat-dedi.jpg
Fotoğraf: Sosyal medya

Hayvan hakları savunucuları sokakta ve barınakta yaşayan hayvanların yaşam haklarını savunmak, koşullarının iyileştirilmesi için kamuoyu oluşturmak ve maruz kaldıkları hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla dün (15 Ekim) İstanbul Kadıköy’de bir araya geldi.

Hayvan hakları derneklerinin temsilcileri tarafından kaleme alınan basın açıklamasında, sokakta yaşayan hayvan popülasyonunu kontrol altına almanın tek yolunun görevlerini yapmayan yerel yönetimleri harekete geçirmek olduğu vurgulandı. 

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“Barınaklar çözüm değil”

Türkiye'de sadece 189 belediyede kısırlaştırma yapıldığını söyleyen hayvan hakları savunucuları, nüfusu 25 binin üzerindeki bin 200 belediyenin kısırlaştırma üniteleri açmasını ve kısırlaştırılan hayvanların yerine bırakılmasının üreme sorununu çözeceğini ifade etti.

Haydiko Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz'ın basın açıklamasını okuduğu eylemde Yaşam Hakkına Saygı Derneği'nden Özgün Öztürk, HAKİM'den Fatma Biltekin, Haykonfed’den Kemal Zafer Özdemir ve birçok hayvan hakları savunucusu söz aldı.

Barınakların değil, etkili şekilde çalışan daha küçük kısırlaştırma merkezlerinin üreme sorununa çözüm olduğunu belirten aktivistler “Kent ve köy yaşamına alışkın kedi ve köpekler günümüz vicdani koşullarına uymayan şekilde yok edilirse, daha yabaniler gelecektir. Kısırlaştırma merkezi olmayan belediyeler en kısa sürede veteriner ve tekniker ekibini tamamlayıp harekete geçmelidir,” dedi.

(TY)

Hayvan hakları sokaktaki hayvanlar hayvanlara şiddet
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