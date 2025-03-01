Hayvan hakkı savunucuları Beşiktaş’ta buluşuyor: AYM katliama göz yumar

Hayvan hakları savunucuları, hayvanlara yönelik "katliam yasası"na karşı mücadelesini sürdürüyor.

Yaşatacağız Platformu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yasayı iptal etmediği 200. gün nedeniyle 2 Mart Pazar günü saat 14.00’teİstanbul Beşiktaş İskele Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması yapacak.

"AYM, 200 gündür katliamı izliyor"

Platform tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2023'te Anayasa Mahkemesi'ne yapılan iptal başvurusununaradan geçen 200 güne rağmen hâlâ gündeme alınmadığı vurgulandı. Açıklama şöyle:

"6 buçuk aydan bahsediyoruz. Bu sürede kaç hayvanın öldüğünü, kaçının işkence gördüğünü, kaçının barınaklara hapsedildiğini bilemiyoruz. Sadece kamuoyuna yansıyan vakaları biliyoruz ve duyduklarımız bile kanımızı dondurmaya yetiyor. Buna rağmen AYM, yasayı ne zaman ele alacağını bile açıklamış değil. Bu sessizlik, bu göz yumma kabul edilemez.

Bu nedenle 2 Mart'ta Beşiktaş'tan güçlü bir ses yükselteceğiz. AYM’nin katliam yasasını bir an önce görüşüp iptal etmesi için kamuoyu baskısını artırmak zorundayız.”

"Yürürlüğü durdurma yetkisi vardı, kullanmadı"

Platform, AYM'nin yasaya karşı yürürlüğü durdurma kararı almaması konusunda da eleştirilerini sürdürerek şunları ifade etti:

*"Anayasa Mahkemesi, yasayı incelemeye alırken yürürlüğü durdurma kararı verebilirdi. ‘Ben bu yasayı iptal edene kadar uygulanamaz’ diyebilirdi, ama demedi. Bunun anlamı nettir: ‘Ben yasayı incelerken kaç hayvan ölürse ölsün’ demiş oldular.

Bu sadece hayvanların değil, insanların da haklarını ihlal eden bir tutumdur. Bu yasa yürürlüğe girdiğinden beri hayvanlara yönelik şiddet ve cinayetlerin arttığını görmek zor değil. Hayvanlara yönelik nefreti ve şiddeti meşrulaştıran bu yasa, toplumsal vicdanı derinden yaralamaktadır.”*

"Beşiktaş'tan yükselen ses, Ankara'ya taşınacak"

Yaşatacağız Platformu, Anayasa Mahkemesi’nin katliam yasasını esastan görüşeceği gün Ankara'da olacaklarınıduyurdu. Daha önce mahkemeye katliam yasasının iptal edilmesi gerektiğine dair "dostane çözüm önerisi" (amicus curiae) sunduklarını, ayrıca 70.000’e yakın imza toplayarak AYM’ye teslim ettiklerini belirten platform, şu açıklamayı yaptı:

"AYM, iptal başvurusunu görüşeceği günü ilan ettiğinde, Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gideceğiz. Farklı şehirlerden otobüs kaldırarak AYM önünde sesimizi yükselteceğiz."

Yaşatacağız Platformu, hayvan haklarını savunan, adalet ve vicdan talep eden herkesi 2 Mart Pazar günü saat 14.00’te Beşiktaş İskele Meydanı’na davet etti.

"İğneada’daki köpek katliamı, Osmaniye’deki katliam, Fatih’teki toplatmalar, Necla Teyze’nin hedef gösterildikten hemen sonra gerçekleşen ölümü, Ankara Karataş'taki barınak zulmü ve bu 200 gün içinde yaşanan daha nice olay, bu yasaların nelere yol açtığını gösteriyor. Bu katliamlara sessiz kalmayacağız!

Herkesi hayvanların sesi olmaya, yaşamı savunmaya çağırıyoruz!"

(EMK)