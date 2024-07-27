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HAKLAR
Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 10:15
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2024 10:35
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Hayvan hakkı savunucuları Ayvalık'tan seslendi: "Katliama hayır"

“Ayvalık halkı olarak hayvan dostlarımızı, iktidarın katliam ve tecrit planına terk etmeyeceğiz.”

Gönül İlhan
Gönül İlhan

Gönül İlhan
Görseli Büyüt
Hayvan hakkı savunucuları Ayvalık'tan seslendi: "Katliama hayır"
Fotoğraflar: Gönül İlhan

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Ayvalık Tabiat Platformu’nun çağrısıyla dün (26 Temmuz) bir araya gelen hak savunucuları, sokakta yaşayan hayvanların katledilmesine karşı mücadelede kararlı olduklarını dile getirdiler.

Cumhuriyet Alanı’nda yapılan eylemde “Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük”, “AKP elini hayvanlardan çek”, “Yasayı geri çek”, “Yasa değil cinayet” sloganlarının atıldı.

Kitle adına okunan açıklamada özetle şunlar dile getirildi:

“TBMM’ye sunulan toplu tecrit ve katliam tasarısına karşı sokakta yaşayan köpekleri, mahalle sakini dostlarımızı savunmak için İstanbul, Ankara, Antalya, Alanya, Adana, Trabzon ve İzmir’de #SokaktayımYanındayım direnişimizi ve yaşam nöbetimizi 23 Mayıs’tan bu yana sürdürüyoruz.

“Hayvan dostlarımızı terk etmeyeceğiz”

“Ankara nöbet alanındaki dostlarımız hak savunucularıyla, vekillerle, siyasetçilerle, veteriner hekimlerle, biyologlarla, felsefecilerle, sosyologlarla, mimarlarla, mühendislerle ve diğer tüm ilgililerle hayvan ve insanların ortak yaşamını inşa edecek yasayı yazmak için buluştular; halkın meclisine, halkı almayanlara karşı kendi meclislerini kuruyorlar! Bizler de Ayvalık halkı olarak hayvan dostlarımızı, iktidarın katliam ve tecrit planına terk etmeyeceğiz.

“4 milyon köpek varken, barınakların kapasitesi 130 bin”

“Komisyonda kabul edilen 4. maddeye göre sokaklardan alınan ve kısırlaştırılan hayvanlar sokaklara bırakılmayacak, barınaklara hapsedilecektir. Türkiye’de 4 milyon köpek olduğu iddia edilirken mevcut barınakların kapasitesi sadece 130 bindir. Bu durumda sokaktan toplanan köpeklerin ölüme gönderileceği gayet açıktır.

“Hayvanların katledilmesinin önü açılıyor”

“5. maddede ise ‘İnsan ve hayvanların sağlığı için tehlike teşkil eden, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen ve bulaşıcı hastalığı olan ya da sahiplendirilmesi yasak olan hayvanlara Veteriner Hizmetleri Kanunu 9. maddesi uygulanacaktır’ denmektedir. Bu maddeyle birlikte hiçbir farklı gerekçe aranmaksızın sadece ‘sayıyı azaltmak için’ sokakta yaşayan hayvanların katledilmesinin önü açılmıştır.

AKP ve MHP’li vekillere tepki

“AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ın hayvan hakları hakkında konuşmak için arayan kadın yurttaşa, ‘Bu saatte uyanık olduğunuza göre önce sizi uyutmak gerekir’ sözleri Meclis tutanağına yansımıştır. Halkın ve vekillerin tüm itirazlarına rağmen, hiçbir bilimsel veriyi dikkate almayıp koltuklarında uyuyan ve sadece oylama sırasında ellerini kaldıran AKP ve MHP’li vekillerinin yüzlerini hiçbir zaman unutmayacağız!”        

                             

(Gİ/VC)

hayvan hakkı savunucuları sokaktaki hayvanlar Hayvanları Koruma Kanunu ölüm yasası Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik Ayvalık
Gönül İlhan
Gönül İlhan
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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Yayımlanmış Kitapları: "Bilmek Yetiyor" (Kavram Yayınlar), "Bizim Mahalle Tenekeli Mahalle" (Heyamola Yayınlar), "Kalbibahar" (Kibele Yayınlar),...

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Yayımlanmış Kitapları: "Bilmek Yetiyor" (Kavram Yayınlar), "Bizim Mahalle Tenekeli Mahalle" (Heyamola Yayınlar), "Kalbibahar" (Kibele Yayınlar), "Bir Çift Kanat Bütün İstediğim" (Nota Bene Yayınları)

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