Hayvan dostları AKP iktidarını uyardı: "Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin"

Kadıköy, İskele Maydanı'nda 19:30'da Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce hayvan hakkı savunucusu TBMM Komisyonundan geçen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.





"Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin" pankartı altında bir araya gelen topluluk iki saati aşkın basın açıklamasında ortak bildirilerini açıkladı.

Teklif değişmedi: "Hala katliam teklifi"

Açıklamada Kanun Teklifi'nin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki evrimi aktarıldı: “Katliamı önce 'uyutmak' diye güzellemek istediler. Sonra 'ötanazi' demeye başladılar. Baktılar ki halkın yasa teklifine yönelik tepkisi azalmıyor, ötanaziyi yasa teklifinden çıkardık dediler. Oysa ötanazi kelimesi tekliften çıkmış olsa da teklif hâlâ katliam teklifi!"

Ortak açıklama, "Yerel yönetimler[in] sokaktaki hayvan popülasyonunun yüksek olduğuna kanaat getir[mesi halinde] başka hiçbir neden olmaksızın, hayvanları öldürme yetkisine sahip olaca[ğını]" anımsattı.

Halktan TBMM'ye uyarı:

"Yaşam hakkı el-kaldır

indir ile oylanamaz"

Hayvan dostları, TBMM'ye “Halktan yasayı gizleyerek jet hızıyla bu katliam yasasını geçirmeye çalışanlara sesleniyoruz: Zannetmeyin ki, yaşam hakkı bir el kaldır - el indir ile oylanabilir. Siz bu yasayı oylasanız dahi, yaşam hakkını oylayamazsınız” diyerek seslendi.

"Tarihe bir kara leke olarak geçen bu teklifin yasalaşmaması için mücadele[lerini] kararlılıkla sürdürece[klerini]" dile getiren hayvan dostları, "Bu teklif yasalaşsa bile bu mücadele[nin] bitmeyece[ğini]" duyurdular: "Tek bir dostumuzun tüyüne dokundurmayacağız!”

Basın açıklamasının ardından göstericiler sözleri köpeklere uyarlanmış "Çav Bella" şarkısı eşliğinde cep telefonlarının ışıklarını yakarak yürüyüşe geçtiler.

(AEK)