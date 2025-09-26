Hayko Cepkin konserlerine valilik engeli

Rock müziğinin önemli isimlerinden Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Cepkin, sosyal medya hesabından bir dinleyicisinin "Kayseri konseri iptal mi edildi?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi.

"Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim."

Konserlere izin verilmemesine ilişkin karar Cepkin'in çalışma ekibine bildirilirken kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı.

