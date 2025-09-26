ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2025 11:59
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2025 12:36
1 dk Okuma

Hayko Cepkin konserlerine valilik engeli

Hayko Cepkin'in Kayseri ve Diyarbakır’da düzenlemeyi planladığı konserler, valiliklerin izin vermemesi nedeniyle iptal edildi.

BİA Haber Merkezi

Rock müziğinin önemli isimlerinden Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Cepkin, sosyal medya hesabından bir dinleyicisinin "Kayseri konseri iptal mi edildi?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi.

"Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim."

Konserlere izin verilmemesine ilişkin karar Cepkin'in çalışma ekibine bildirilirken kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı.

(NÖ)

