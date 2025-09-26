Hayko Cepkin'den engellenen konseri için açıklama: Karışıklığa sebep olan utanacak

Rock müziğinin önemli isimlerinden Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Cepkin, sosyal medya hesabından bir dinleyicisinin "Kayseri konseri iptal mi edildi?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi.

"Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim."

"Halletmek üzere söz aldık"

Cepkin konser engellemelerinin ardından Diyarbakır Valisi'nin saatler sonra kendilerine dönüş yaptığını açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin başına"

