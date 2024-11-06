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Yayın Tarihi: 6 Kasım 2024 18:18
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 18:28
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“Haydarpaşa gardır, gar kalacak”

Haydarpaşa Dayanışması, Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilip özel proje alanı ilân edilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Haydarpaşa gardır, gar kalacak”
Fotoğraf: Canva

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel proje alanı ilân edilmesiyle ilgili bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kamuya sunmayı planladığı yeni proje, Haydarpaşa Garı ve çevresinin ana ulaşım merkezi olarak işlevini azaltarak “kültür endüstrisi” alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Projede yer alan arkeo-park, müze, bienal ve performans sanatları merkezi gibi kurulumlarla garın ulaşım odaklı kimliği geri plana itilecek.

Haydarpaşa Dayanışması, basın toplantısında bu dönüşümün toplumsal yarar ve ulaşım hakkına zarar vereceği konusunda yetkililere uyarıda bulunarak, projenin evrensel koruma ilkeleri, deprem güvenliği ve ulaşım ihtiyaçları dikkate alınmadan yapılmasını eleştirdi ve projeye karşı mücadele takvimini açıkladı.

Açılış konuşmasını BTS’den Genel Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Hasan Bektaş’ın yaptığı basın toplantısına, Genel Sekreter Murat Oral, Şube Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı. Toplantıda, Haydarpaşa Dayanışması aktivistlerinden Tugay Kartal da bir sunum yaptı.

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“Meşruluktan uzak bu projeleri reddediyoruz”

Haydarpaşa Dayanışması’ndan Mücella Yapıcı’nın okuduğu basın açıklaması özetle şöyle:

“Haydarpaşa Garının Gar işleviyle milyonlarca bedel ödenerek yapılan restorasyonu ve arkeolojik çalışmalar sona erip garlarımızın trenleriyle ve toplumla buluşması  beklenirken bu kez karşımıza kültür endüstrisi sermayesi kültür vadisi projesi çıktı.

“TCDD’nin  kendi müdürlüklerinin dahi İstanbul’un merkezi gar binası olan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına  olan ihtiyacın ısrarla belirtilmesine rağmen TCDD yönetimi tarafından Ağustos 2024’te yapılan  bir protokolle Haydarpaşa ve Sirkeci Garları 29 Yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığına  devredildi. Hukuksuz ve kamu yararına aykırı bulunan bu protokole karşı TMMOB Mimarlar  Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından yasal  girişimlerde bulunulmuştur.

“Gerek protokol eki belgede demiryollarına bırakılan alanın büyüklüğü ve ardından yine gizli  kapaklı hazırlanan ve son günlerde Kültür ve Turizm Bakanı tarafından kamuoyuna açıklanan bu yeni dönüşüm projesi taslağı, diğerlerinde olduğu gibi Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarını, kamu yararı ve toplumun ulaşım hakkının gözetilmesi kaygılarından uzak bir şekilde, özel bir zümreye hizmet edecek bir kültür endüstrisi alanına dönüştürme çabasından başka bir şey değildir. Her türlü yöntem kullanılarak toplum nezdinde meşrulaştırılmaya çalışılan bu projeler incelendiğinde  arkeo-park, müze,bienal ve performans sanatları merkezi gibi işlevlerle garın ana ulaşım merkezi olarak kullanımının geri plana atılacağı açık olarak anlaşılmaktadır.

“Asli görevi kültür varlıklarımızı korumak olan ve Haydarpaşa garının tüm işlevleri ile korunmasına dair kendi bünyesindeki Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarını dahi dava  konusu etmiş Kültür ve Turizm Bakanlığına tekrar ve önemle hatırlatıyoruz. Haydarpaşa ve  Sirkeci Garları dünyada iki kıtayı demiryolları ile birleştiren ve bir başka örneği bulunmayan, gerek uluslararası, gerekse ulusal koruma otoriteleri tarafından dünyanın ‘yaşayan endüstri  mirası’ olarak kabul edilmiştir. Bu ‘yaşayan’ endüstriyel mirasının sermayeye peşkeş çekilerek  öldürülmesine asla geçit vermeyeceğiz. Evrensel koruma ilkeleri, İstanbul’un deprem gerçeği ve  ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak, garlarımızın ‘Gar’ olarak kullanılmaya devam edilmesi ve  trenlerimizle birlikte topluma bir an önce iade edilmesi yaşamsal bir zorunluluktur.

“Toplumsal ihtiyaçları ve evrensel ilkeleri görmezden gelen tüm projeler gibi, meşruluktan uzak  bu projeleri de reddediyoruz! Yirmi yıldır sürdürdüğümüz haklı mücadelemiz, Haydarpaşa ve  Sirkeci garları tam kapasite ile topluma iade edilene kadar sürecektir.

“Haydarpaşa Garı tren seferleri ve tüm işlevleriyle halkın kullanımına sunulana kadar  ‘Haydarpaşa Gardır, Gar Kalacak!’ demekten ve nöbetlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu  kapsamda tün duyarlı kesimleri ve halkımızı Cumartesi 12.30’da Kadıköy iskele meydanından  Haydarpaşa garına düzenlediğimiz yürüyüşe ve 13.30’da garda basın açıklamasına katılmaya  davet ediyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kent hakkı haydarpaşa dayanışması haydarpaşa garı sirkeci garı
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