“Haydarpaşa gardır, gar kalacak”

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel proje alanı ilân edilmesiyle ilgili bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kamuya sunmayı planladığı yeni proje, Haydarpaşa Garı ve çevresinin ana ulaşım merkezi olarak işlevini azaltarak “kültür endüstrisi” alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Projede yer alan arkeo-park, müze, bienal ve performans sanatları merkezi gibi kurulumlarla garın ulaşım odaklı kimliği geri plana itilecek.

Haydarpaşa Dayanışması, basın toplantısında bu dönüşümün toplumsal yarar ve ulaşım hakkına zarar vereceği konusunda yetkililere uyarıda bulunarak, projenin evrensel koruma ilkeleri, deprem güvenliği ve ulaşım ihtiyaçları dikkate alınmadan yapılmasını eleştirdi ve projeye karşı mücadele takvimini açıkladı.

Açılış konuşmasını BTS’den Genel Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Hasan Bektaş’ın yaptığı basın toplantısına, Genel Sekreter Murat Oral, Şube Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı. Toplantıda, Haydarpaşa Dayanışması aktivistlerinden Tugay Kartal da bir sunum yaptı.

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