Hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için tören

Kanser hastalığı nedeniyle dün (26 Mayıs) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

"Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda" ve "Sarılınca Sana" eserleriyle tanınan sanatçının cenaze törenine, ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Sunay Akın'ın sunuculuğunu yaptığı törende kürsüye ilk olarak sanatçının çocukları Melis ile Fuat Şeşen çıktı.

Fuat Şeşen "Tedavisi boyunca başta Prof. Dr. Recep Demirağ ve Prof. Dr. Nedim Turan başta olmak üzere bizden bilgilerini esirgemeyen bütün doktorlarına, hemşirelere ve hastane çalışanlarına, 5 yıllık zorlu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan bütün çalışma arkadaşlarına, yakınlarına, dostlarına ve bugün burada olan, olmayan tüm sevenlerine teşekkür ederiz," dedi.

Erol Evgin: 60 yıllık arkadaşlık

Sanatçı Erol Evgin, İlhan Şeşen'le 60 yıla yaklaşan arkadaşlıkları olduğundan bahsederek, "1968'de Yarasalar grubunun solistiydim ben. Yıl sonuna doğru 45'lik plak yapmaya heveslendim. Artık orkestra şarkıcılığı yapamayacağım bir devreye giriyordum. Benden sonra İlhan geldi. Yarasalar grubunun solisti oldu. Piyanistimiz de Melih Kibar'dı. Işıklar içinde uyusun ikisi de. Uzun yıllar boyunca hep yollarımız kesişti, arkadaşlığımız devam etti. Birlikte Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nda çalıştık," ifadelerini kullandı.

Törende Vedat Sakman, Cem Özer, Dilhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Erhan Aksoylu, Sarper Semiz, Akın Aral, Burcu Ulusoy, Sadettin Ademoğlu, Can Adıgüzel ve Adem Çağlayan da konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İlhan Şeşen'in cenazesi, arkadaşlarının sahne üzerinde yorumladığı "Ankara'dan Abim Geldi" şarkısı eşliğinde uğurlandı.

Sanatçı, öğle vaktini müteakip Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.