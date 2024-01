Hayatını kaybeden dokuz asker toprağa verildi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki TSK üs bölgesine yönelik PKK saldırısında hayatını kaybeden 9 asker memleketlerinde törenle toprağa verildi.

PENÇE-KİLİT'TE "YENİ" KAYIPLAR MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 asker hayatını kaybetti

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'a, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi Adıyaman'a, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi Antep'e, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in cenazesi Maraş'a, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Ordu'ya, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi Eskişehir'e hava yoluyla uğurlandı.

TSK, IKBY ve Rojava’ya hava saldırıları düzenledi

Gökhan Delen

31 yaşındaki Delen, Ereğlikapı Mahallesi'ndeki aile evinde yaşıyordu. Annesi Zeynep Delen, babası Bayram Delen. Bekar olan Delen’in 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Serkan Sayin

Serkan Sayin ailenin 4'üncü çocuğuydu. Sayin'in 5 kardeşinin olduğu, ağabeyinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Hakan Gün

28 yaşındaki Gün, Antep'te toprağa verildi. Babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri Eda, Sena Gün.

Kemal Batur

23 yaşındaki Batur, memleketi Niğde'nin Himmetli köyünde toprağa verildi. Babası Cuma ve annesi Hatice Batur. Üç kardeşi olan Batur, bekardı.

Ailesi çadırda yaşıyor

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ile Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazeleri, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Maraş'a getirildi. Askerlerin babaları, havaalanında cenazelerin gelişini beklediler.

Müslüm Özdemir

23 yaşındaki Özdemir,’in ailesi, kayıp haberini konteyneri ısıtamadıkları için yaşadıkları çadırda öğrendi. Evrensel’de yer alan habere göre ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, Anne Ümmihani ile babası Ali Özdemir’in yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenildi. Çiftin kaldığı çadıra cenaze haberi sonrası 10 adet ısıtıcı bırakıldığı görüldü.

Öte yandan Kahramanmaraş Valiliği, yaşamını yitiren Özdemir'in ailesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Görüntülere rağmen ailenin çadırda yaşadığı yönündeki haberlerin “gerçeği yansıtmadığını” savunan Valilik, “Kahramanmaraş'ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız Konteyner Kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir” dedi.

Doğumgününe beş gün kala hayatın kaybetti

Emrullah Gülmez

23 yaşındaki Gülmez'in babası Hasan, annesi Dürdane ve Libya'da görevli uzman çavuş ağabeyi Adem Gülmez ile diğer kardeşleri cenaze törenine katıldı. Gülmez’in doğumgününe beş gün kala hayatını kaybettiği öğrenildi.

Babası trafik kazasında ölmüştü

Murat Atar

22 yaşındaki Atar, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü. Şehidin annesi Selma Atar ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ahmet Köroğlu

30 yaşındaki Köroğlu'nun babası Şerif Ali ve annesi Fatma Köroğlu. Köroğlu'nun bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

"Muhammed'im pırlanta gibi"

Muhammed Tunahan Evcin

27 yaşındaki Evcin, Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verildi. Evcin'in babası Nazif, annesi Ferah, kardeşleri Erdinç ve Ümmühan Evcin, cenaze namazı öncesi tabutun başında gözyaşı döktü.

Baba Nazif Evcin, oğlunun tabutunu öperek, "Muhammed'im pırlanta gibi. Muhammed'im Allah'a emanet. Kandil günü arkadaşlarıyla birlikte bizim kandilimizi kutladı. Allah için dua edin, birlik beraberliğe ihtiyacımız var" dedi.(AÖ)

Kaynaklar: AA, Evrensel